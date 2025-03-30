雷根機場又驚魂 達美客機、軍機飛太近

28日下午，一架從華府雷根國家機場起飛的達美航空A319型客機，險些與即將進場的美國空軍T-38鷹爪式噴射教練機空中相撞。(美聯社)

28日下午一架從華府 雷根國家機場起飛的「達美航空 」(Delta Air Lines)客機，險些與即將進場的空軍T-38鷹爪式(Talon)噴射教練機相撞。幸好空中交通管制員及時發出改道指令，兩架飛機最終均平安抵達目的地。聯邦航空管理局(FAA)正在調查此事件。

四機編隊飛行中的美國空軍T-38教練機。(美國空軍)

FAA聲明表示，達美航空2983航班28日下午3時15分左右獲准從雷根華盛頓國家機場(Ronald Reagan Washington National Airport)起飛，四架美國空軍T-38教練機當時正飛越維吉尼亞州 阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)。達美客機上收到附近有飛機的警報。

FAA指出，空中交通管制員對兩邊的飛機發出了糾正指令。FlightRadar.com空中交通數據顯示，其中一架T-38教練機高度僅875呎。

空中交通管制通訊紀錄、航空網站LiveATC.net存檔錄音顯示，達美航空機師問道：「我們離開華盛頓機場時，下方約500呎處是否有一架真正的飛機？」空中交通管制員回答：「達美航空2983，肯定。」

達美航空表示，這架空中巴士A319型號客機載有131名乘客、2名機師和3名空服員，執行雷根機場與明尼阿波利斯-聖保羅國際機場之間的定期航班。28日下午2時55分該班機被推離雷根機場登機口，原訂下午4時36分抵達明尼阿波利斯-聖保羅機場。

從華府雷根國家機場起飛的達美航空A319型客機，背景波多馬克河上可見到正在打撈1月29日空難失事飛機殘骸的船隻。(歐新社)

達美航空發言人表示，機組人員當時依航管人員指示改道，同時遵照機艙警告裝置「交通警報和防撞系統」(Traffic Alert and Collision Avoidance System)指令；FAA藉該設備降低空中相撞風險。

今年1月29日一架陸軍的黑鷹直升機(Black Hawk)與一架美國航空(American Airlines)客機在雷根國家機場附近空中相撞，造成兩機67人全數罹難，是2001年以來美國死傷最慘重的空難。28日有驚無險的飛安事件與1月底墜機事故地點相距只有數英里。