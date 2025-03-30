我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財夫妻篇／另一半薪水有多少? 你們竟不知道

理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了

雷根機場又驚魂 達美客機、軍機飛太近

記者胡玉立／綜合報導
28日下午，一架從華府雷根國家機場起飛的達美航空A319型客機，險些與即將進場的美國空軍T-38鷹爪式噴射教練機空中相撞。(美聯社)
28日下午，一架從華府雷根國家機場起飛的達美航空A319型客機，險些與即將進場的美國空軍T-38鷹爪式噴射教練機空中相撞。(美聯社)

28日下午一架從華府雷根國家機場起飛的「達美航空」(Delta Air Lines)客機，險些與即將進場的空軍T-38鷹爪式(Talon)噴射教練機相撞。幸好空中交通管制員及時發出改道指令，兩架飛機最終均平安抵達目的地。聯邦航空管理局(FAA)正在調查此事件。

四機編隊飛行中的美國空軍T-38教練機。(美國空軍)
四機編隊飛行中的美國空軍T-38教練機。(美國空軍)

FAA聲明表示，達美航空2983航班28日下午3時15分左右獲准從雷根華盛頓國家機場(Ronald Reagan Washington National Airport)起飛，四架美國空軍T-38教練機當時正飛越維吉尼亞州阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)。達美客機上收到附近有飛機的警報。

FAA指出，空中交通管制員對兩邊的飛機發出了糾正指令。FlightRadar.com空中交通數據顯示，其中一架T-38教練機高度僅875呎。

空中交通管制通訊紀錄、航空網站LiveATC.net存檔錄音顯示，達美航空機師問道：「我們離開華盛頓機場時，下方約500呎處是否有一架真正的飛機？」空中交通管制員回答：「達美航空2983，肯定。」

達美航空表示，這架空中巴士A319型號客機載有131名乘客、2名機師和3名空服員，執行雷根機場與明尼阿波利斯-聖保羅國際機場之間的定期航班。28日下午2時55分該班機被推離雷根機場登機口，原訂下午4時36分抵達明尼阿波利斯-聖保羅機場。

從華府雷根國家機場起飛的達美航空A319型客機，背景波多馬克河上可見到正在打撈1...
從華府雷根國家機場起飛的達美航空A319型客機，背景波多馬克河上可見到正在打撈1月29日空難失事飛機殘骸的船隻。(歐新社)

達美航空發言人表示，機組人員當時依航管人員指示改道，同時遵照機艙警告裝置「交通警報和防撞系統」(Traffic Alert and Collision Avoidance System)指令；FAA藉該設備降低空中相撞風險。

今年1月29日一架陸軍的黑鷹直升機(Black Hawk)與一架美國航空(American Airlines)客機在雷根國家機場附近空中相撞，造成兩機67人全數罹難，是2001年以來美國死傷最慘重的空難。28日有驚無險的飛安事件與1月底墜機事故地點相距只有數英里。

達美航空 維吉尼亞州 華府

上一則

占機廁過長被機師破門拖出 男被告反訴聯航與國安部

下一則

吊銷簽證、監控校園…國際生人心惶惶 來美數恐減

延伸閱讀

飛安事故頻繁「美國人怕坐飛機」 機票銷售下降

飛安事故頻繁「美國人怕坐飛機」 機票銷售下降
雷根機場1月空難 全國運輸安全委員會促禁飛部分直升機

雷根機場1月空難 全國運輸安全委員會促禁飛部分直升機
民主黨駁川普演說 參議員史羅金：雷根死不瞑目

民主黨駁川普演說 參議員史羅金：雷根死不瞑目
參議員史羅金代表民主黨回應川普演說「雷根死不瞑目」

參議員史羅金代表民主黨回應川普演說「雷根死不瞑目」

熱門新聞

社安福利金新規將於3月31日上路 。(美聯社)

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

2025-03-22 21:10
美國總統川普的長子「小川普」（Donald Trump Jr.）。美聯社

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

2025-03-27 16:54
邊境政策更趨嚴格之際，旅客入境時最好審慎因應。路透

旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？

2025-03-24 09:27
賈維斯被控偽造學貸平台百萬客戶名單並以1.7億元賣給摩根大通。(美聯社)

偽造400萬名客戶 她騙摩根大通1.7億元

2025-03-24 10:42
人工智慧(AI)工具普遍使用以及對ChatGPT等聊天機器人過度依賴，使得求職過程變得越來越不真實。路透

真人都哪去了？大學生百餘件打工面試幾乎全碰到AI

2025-03-27 11:49
聯合航空飛機示意圖，非此篇新聞班機。（美聯社）

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛2小時後返舊金山

2025-03-23 03:03

超人氣

更多 >
FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅
紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂
緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它
近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日

近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日
搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部

搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部