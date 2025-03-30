我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財夫妻篇／另一半薪水有多少? 你們竟不知道

理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了

占機廁過長被機師破門拖出 男被告反訴聯航與國安部

編譯俞仲慈／綜合報導
一名男子搭乘聯合航空班機，因為腸胃不適而長時間占用機上廁所。(聯合航空官網)
一名男子搭乘聯合航空班機，因為腸胃不適而長時間占用機上廁所。(聯合航空官網)

一名新澤西州男子搭乘聯合航空(United Airlines)班機，因為腸胃不適而長時間占用機上廁所，竟然被機長強行破門拖出，而且降落後還被執法人員逮捕，讓他深覺受辱，決定控告聯航與國土安全部

美聯社報導，來自新澤西州猶太裔男子利布(Yisroel Liebb)不滿搭機時遭受的待遇，本月19日具狀向曼哈頓聯邦法院控告聯航與國土安全部。

根據訴狀內容，今年元月28日，利布與同為正統猶太教的友人賽巴格(Jacob Sebbag)一起搭乘聯航班機，從墨西哥圖盧姆(Tulum)飛往德州休士頓途中，利布因為便秘而待在廁所長達20分鐘，引起空服員注意。

於是空服員叫醒同行的賽巴格，請他查看利布情況，利布向友人解釋自己胃腸不適，但保證很快就會出來，隨後賽巴格也如實轉告空服員。

不料約10分鐘後仍遲遲不見利布走出廁所，於是機師出面要求賽巴格了解利布情況並衝向廁所對利布大喊，要求他立即出來，利布當時告訴機師馬上就會走出廁所。

結果機師直接撬開門鎖，強行打開廁所艙門、把利布拖出來，由於利布當時褲子脫至腳踝，以致私處也暴露在塞巴格、空服員與附近乘客眼前。

隨後布利與賽巴格被推回座位，機師還揚言要逮捕他們，並對兩人的猶太信仰與「猶太人行為」發表輕蔑言論。

聯合航空客機。(美聯社)
聯合航空客機。(美聯社)

兩個小時後，當班機終於降落在休士頓機場，六名海關邊境保護局(CBP)人員登機，將兩人上手銬並押下飛機，當利布質疑拘留的理由時，反遭執法人員嗆聲：「這裡不是郡縣、也不是州，我們是國土安全部人員，你們在此沒權利。」

同時CBP執法人員強迫兩人走過航站大廈，把他們關進拘留室、搜查隨身行李，粗暴的執法行為讓利布相當反感。

兩人還聲稱，原本隔天要轉機前往紐約，因為這起突發事件錯過班機，還得自付住宿與餐食，損失慘重。

猶太 新澤西州 國土安全部

上一則

新版兆彩4/5上市 獎金翻倍中獎機率提高

下一則

雷根機場又驚魂 達美客機、軍機飛太近

延伸閱讀

搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部

搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部
中國公民LAX入境被拒 中領館提醒要注意這些事項

中國公民LAX入境被拒 中領館提醒要注意這些事項
逼迫搭機2歲童拿下呼吸器 聯航道歉 母心碎：道歉毫無誠意

逼迫搭機2歲童拿下呼吸器 聯航道歉 母心碎：道歉毫無誠意
美加跨境圖書館不能再自由進出 CBP：加人入館須經邊境檢查

美加跨境圖書館不能再自由進出 CBP：加人入館須經邊境檢查

熱門新聞

社安福利金新規將於3月31日上路 。(美聯社)

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

2025-03-22 21:10
美國總統川普的長子「小川普」（Donald Trump Jr.）。美聯社

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

2025-03-27 16:54
邊境政策更趨嚴格之際，旅客入境時最好審慎因應。路透

旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？

2025-03-24 09:27
賈維斯被控偽造學貸平台百萬客戶名單並以1.7億元賣給摩根大通。(美聯社)

偽造400萬名客戶 她騙摩根大通1.7億元

2025-03-24 10:42
人工智慧(AI)工具普遍使用以及對ChatGPT等聊天機器人過度依賴，使得求職過程變得越來越不真實。路透

真人都哪去了？大學生百餘件打工面試幾乎全碰到AI

2025-03-27 11:49
聯合航空飛機示意圖，非此篇新聞班機。（美聯社）

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛2小時後返舊金山

2025-03-23 03:03

超人氣

更多 >
FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅
紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂
緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它
近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日

近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日
搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部

搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部