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近20年來首位美籍冠軍 華裔劉美賢摘花滑世錦賽后冠

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近20年來首位美籍冠軍 華裔劉美賢摘花滑世錦賽后冠

記者 彭尚興／即時報導
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劉美賢在2025年花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)
劉美賢在2025年花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

劉美賢28日晚間在波士頓TG花園體育館舉行的2025年花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。

這位來自舊金山灣區的華裔花式滑冰選手，選擇了波士頓出生的已故迪斯可女王唐娜·薩默斯(Donna Summers)金曲作為配樂，做了一場精彩的表演。本周稍早，劉美賢以74.58分的成績、在短曲項目獲得第一名。28日，她憑藉當晚的最終表現，以 222.97 分的總成績，贏得了這項歷史性勝利。

上次美國選手贏得女子花式滑冰世錦賽冠軍的紀錄，是在2006年由梅斯納爾(Kimmie Meissner)所締造。

現年19歲的劉美賢，於2022年世界錦標賽獲得銅牌後、退出花式滑冰運動。去年3月才宣布將恢復訓練，數月後重返賽事，如今終於大放異彩。

2019年，劉美賢年僅13歲，即創造歷史，成為美國花式滑冰錦標賽最年輕的個人冠軍。第二年再次奪冠，似乎註定會成為這項運動最閃亮巨星之一。

但是，她在2022年北京冬季奧運會、以及數周後的世界錦標賽獲得獎牌後，宣布將於16歲時退出花式滑冰運動。當時，她解釋說，對自己滑冰生涯感到「滿意」，並已「完成」目標，準備好繼續自己的人生。

現在，劉美賢說，她感覺又重新找回活力。

劉美賢在2025年花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍...
劉美賢在2025年花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

劉美賢在2025年花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍...
劉美賢在2025年花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(歐新社)

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