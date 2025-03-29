「遇到真人太開心」 大學生150個打工面試幾乎都遇到AI

AI盛行後，求職者愈來愈沒機會遇到真人，已不少企業都是透過機器人面試。(美聯社)

華盛頓郵報27日報導，人工智慧 (AI )工具普遍使用以及對ChatGPT 等聊天機器人過度依賴，使得求職過程變得愈來愈不真實 。貝瑟爾華盛頓大學(University of Washington at Bothell)大三學生魏斯特(Jaye West)過去幾個月總共申請150個打工機會，面試過程幾乎清一色遇到AI，好不容易才碰到一個願意通話30分鐘的真人。

勞動律師羅恩(Melanie Ronen)指出，科技演進衍生的法律問題恐怕是以往民眾不曾想過的，例如演算法造成歧視。

21歲的魏斯特尋找速食連鎖店麥當勞、配送服務Gopuff的工作時，是透過聊天機器人完成申請表格填寫，機場安檢包商公司Clear的面試透過機器人進行，讓他覺得「非常詭異」。連鎖墨西哥快餐店Chipotle透過機器人發通知，指示魏斯特一周半之後參加面試，但按時抵達西雅圖分店卻發現經理不在，店裡沒人知道他要來面試。

魏斯特說，感覺好像所有公司都沒有認真看待招聘，遞交申請資料時慢慢出現「沒人會看」的心態，直到本周終於遇到一家華州碼頭公司招攬季節工的經理，不但花30分鐘在電話裡進行面試，還提到所有履歷表都親自查看。獲得碼頭公司打工工作的魏斯特表示：「遇到真人真是太開心了。」

AI工具在求職、徵才過程日漸普及，但勞資雙方的不信任感卻愈來愈強。某些求職者利用軟體自動生成申請文件，透過AI讓內容優化，短短幾分鐘就能申請數百個職缺。人事主管與招聘經理則在同一時間設法在大量機器人生成、造假、深偽(deepfake)等作品當中，過濾出真正符合資格的求職者，因為某些求職信出自AI之筆，求職者在面試過程一路吹噓，甚至隱瞞真實身分。

網路安全新創公司Vidoc Security Lab技術長莫克薩羅(Dawid Moczadlo)以自家公司作法為例指出，招聘過程若要做到「防範人工智慧」(AI-proof)，可以在初期階段就對求職者詢問較多個人問題，最後關卡的面試則要當面完成，包括不惜花費數百元旅費以及一日工資，讓求職者前來接受面試。他表示，涉及程式編碼、解決問題等技術層面的面試，目前仍在尋找如何確保求職者沒有大量使用Claude以及ChatGPT等AI工具。

他說，員工工作時可以使用AI，「但我們想知道的是，在沒有AI輔助的情況下，他們到底有多優秀」。