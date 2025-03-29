OpenAI圖像吉卜力化 恐惹惱曾說「厭惡AI」的宮崎駿

日本動畫大師宮崎駿過去受訪時曾不掩飾他對AI創作的厭惡，在OpenAI輕易模仿他的畫風之後，吉卜力工作室暫時沒有評論。（美聯社）

OpenAI 日前宣布正式為其最新的人工智慧模型GPT-4o添加圖像生成技術，並形容為「至今最先進的圖像生成器」，該技術搭載「原生多模態模型」，能生成精確且如同照片般真實的圖像。隨著新技術的推出，許多用戶迅速發現，該AI模型相當擅長模仿日本吉卜力工作室（Studio Ghibli）的獨特藝術風格，便爭先在社群平台分享將自己照片「吉卜力化」後的成果，掀起一波風潮。但美聯社報導，這個發展可能惹惱備受影迷喜愛的吉卜力創辦人宮崎駿（Hayao Miyazaki）。

對此，OpenAI 執行長奧特曼 也呼應這股潮流，將自己大頭貼換成吉卜力風格的圖像。吉卜力工作室暫時沒有對此回應。

現年84歲的日本動畫導演宮崎駿在過去的訪問中即表達了他對AI的不滿。宮崎駿的作品包括蒼鷺與少年、神隱少女等，廣受影迷喜愛，也獲多項大獎肯定，他的吉卜力工作室作品以細膩畫風和充滿想像而聞名。

法律專家認為，AI模仿藝術家風格雖然尚不構成侵權，但如果AI是用沒有授權的資料訓練，則可能有侵權之嫌。目前已有媒體和藝術家控告AI公司，好萊塢工會先前大罷工的理由之一，也是要求防止AI搶奪工作機會。OpenAI模仿吉卜力畫風，也可能導致創作倫理的擔憂。

科技媒體「TechCrunch」報導指出，目前GPT-4o圖像模型已經展示出極為精準的動畫風格模擬，尤其在重現吉卜力工作室細膩的手繪風格中，遠超過Google Gemini和xAI的Grok等其他生成式AI的成果。與此同時，生成式AI在侵犯版權的爭議也再度引發廣泛的輿論關注。

芝加哥知識產權律師布萊恩（Evan Brown）受訪時表示，根據現行的美國著作權法，風格本身並不屬於受著作權保護的範疇。因此，像OpenAI等AI公司通過其模型生成的「類吉卜力風格」圖像，在法律上尚不構成明確的侵權行為。

但布萊恩也指出，如果這些AI模型是在未經授權的情況下，擷取大量動畫片段作為訓練資料，就可能涉及著作權爭議。此類案例已在美國法院中成為爭論焦點，具體是否構成「合理使用」（fair use）仍待司法釐清。

美聯社報導，OpenAI執行長奧特曼近日跟緊潮流，將自己大頭貼換成吉卜力風格的圖像，並在貼文中表示，自己過去十年來都在研究可以幫助人類達到攻克癌症等成就的超級人工智慧，但其中七年半根本沒人關注，剩下的兩年半被所有人唾棄，直到某天早上醒來，他發現自己收到數百則訊息，內容是「快來看！我把你的照片吉卜力化了」。

OpenAI於25日發布的技術報告中指出，新推出的圖像生成工具在模仿藝術家風格時，將採取「保守方式」，旨在尊重每位藝術家的獨特美學。

OpenAI進一步表示，「我們新增了一個拒絕機制，當用戶嘗試生成現代藝術家風格的圖像時，系統將觸發拒絕。」然而，公司也強調，允許更廣泛的工作室風格，並同意用戶利用這些風格創作並分享一些原創且富有啟發性的粉絲作品。

對此，吉卜力工作室北美代表拒絕發表評論。但創辦人宮崎駿過往對AI生成動畫的態度也重新浮出檯面，在2016年的一場會議中，有人向宮崎駿展示AI生成動畫的技術畫面，他當時表示「非常厭惡」，稱AI可以「為我們呈現人類無法想像的怪誕動作」，他不想要在作品中導入這種技術，「覺得這是一種對於生命本身的羞辱」。