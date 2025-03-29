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移植染狂犬病者腎臟 密州病患死亡

編譯盧炯燊／綜合報導
密西根的個案中，CDC調查發現，器官捐贈者死亡前五周疑似接觸臭鼬而感染狂犬病，由於並未出現症狀，身後將腎臟和角膜等器官捐贈給四名病患，其中接受腎臟移植者因此感染狂犬病而死。(美聯社)
密西根的個案中，CDC調查發現，器官捐贈者死亡前五周疑似接觸臭鼬而感染狂犬病，由於並未出現症狀，身後將腎臟和角膜等器官捐贈給四名病患，其中接受腎臟移植者因此感染狂犬病而死。(美聯社)

密西根州一名病患去年12月接受腎臟移植手術一個月後因感染狂犬病而死亡，調查發現，原來是器官捐贈者早已感染狂犬病而未察覺。除了該名死者，另外有三人也接受了同一器官捐贈者的角膜移植，為此都緊急接種疫苗以防萬一。

密州衛生與公共服務廳(Department of HHS)聲明指出，該州一名居民接受腎臟移植後感染狂犬病，今年1月死亡。聯邦疾病預治中心(CDC)實驗室證實，該名死者透過移植器官而感染了狂犬病。

顯微鏡下的狂犬病毒。(美聯社)
顯微鏡下的狂犬病毒。(美聯社)

據悉死者在俄亥俄州接受移植手術，感染事件發生後，密西根與俄亥俄州的衛生部門密切合作，並配合CDC展開調查。

密西根州衛生部門拒絕提供更多資訊，而俄亥俄州衛生部門則表示，死者曾入住該州托雷多市(Toledo)一家醫院，所有曾與他及器官捐贈者密切接觸過的醫護人員，都可能有感染狂犬病風險，現已接種預防疫苗。

CDC同時證實，除了該名移植腎臟死者外，另外有三人也接受了同一器官捐贈者的角膜，他們現已接種了預防疫苗，目前情況良好。

美國對於潛在的器官捐贈者，都會做病毒、細菌及其他感染篩檢，然而狂犬病毒不在這些檢測之內，部分原因是因為檢測時間太長，而器官只能在有限的時間內存活，而且這類感染在人體中非常罕見，故此篩檢的責任落在器官獲取組織身上。

CDC指出，此次事件裡的器官捐贈者，事前並沒有出現典型狂犬病症狀，直到接受器官移植者死亡後，才展開調查，發現該名器官捐贈者是在死亡前五周，在愛達荷州接觸過一種野生動物，很可能是臭鼬，而感染狂犬病。

這起事件並非首例，自1978年以來，CDC已調查過至少四起器官捐贈接受者感染狂犬病的案例。

俄亥俄州 CDC 疫苗

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