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社交名媛涉騙小摩1.75億元罪成 恐囚30年

記者張聲肇／綜合報導
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20餘歲就創辦助學貸款申請平台的科技新貴夏莉·賈維斯，被控偽造400萬客戶名單，騙得摩根大通銀行1億7500萬元一案，28日被紐約法院判決詐欺罪名成立，可能面臨最高30年刑期。(路透)
20餘歲就創辦助學貸款申請平台的科技新貴夏莉·賈維斯，被控偽造400萬客戶名單，騙得摩根大通銀行1億7500萬元一案，28日被紐約法院判決詐欺罪名成立，可能面臨最高30年刑期。(路透)

紐約法院28日判決，科技新貴、社交名媛夏莉·賈維斯(Charlie Javice)偽造400萬客戶名單，騙得摩根大通銀行1億7500萬元的詐欺罪成立，可能面臨最高30年的刑期。

現年32歲的賈維斯，2016年成立了「法蘭克」學貸公司，號稱可以幫助學生迅速申請到助學貸款，一度列名富比世雜誌「30歲以下30名人」榜，摩根銀行於2021買下她的新創公司。

這樁買賣的最大癥結點是，法蘭克當時只有30萬名客戶，她卻對摩根主管聲稱有400萬人當年底就會增長至1000萬名客戶。

賈維斯的律師拜亞茲(Jose Baez)說，摩根大通明知自己簽約收購公司的「實力」，後來卻反悔，提告賣方詐欺。拜亞茲說，摩根後悔的原因是政府法規改變，學貸公司的客戶資料無法用來吸引新客戶。

辯護律師團隊要求法官暫緩宣判，因為原告提出的證據，不足以支撐定罪所需。法官答應改天再審這點，但仍決定7月23日宣判刑期。

本案同樣被判有罪的還有偽造客戶名單的艾瑪爾(Olivier Amar)。檢方指出，艾瑪爾是法蘭克公司的二號人物，負責「成長與併購長」，把偽造的客戶資料，交給買方。

賓州大學商學院畢業的賈維斯以自己當年辛苦告貸的經歷，說服投資人新創這家公司的目的，就是要簡化流程，幫年輕學子爭取更多助學資源。她設計出的軟體，有如「簡易報稅」軟體，結果，風險投資家艾森柏格(Michael Eisenberg)等人紛紛入彀。

摩根有意買下法蘭克，就是看在它「滿意客戶」都是有潛力的大學生份上，以為可以把在學客戶當作未來銀行業務的客戶，甚至是值得一輩子交往的對象。

不利被告的證人包括法蘭克的總工程師沃佛(Patrick Vovor)。他說，賈維斯要他「造出」400萬客戶的資料，「我回說，違法的事我不幹」。

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