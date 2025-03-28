FBI突襲喬州工廠 2華人涉販運剝削中國勞工被捕 臨重罪起訴

聯邦調查局27日突襲位於喬州的一家工廠，調查老闆疑似以人口販運華人到工廠工作，並有剝削之嫌。(FBI Atlanta X帳號)

聯邦調查局(FBI)亞特蘭大 辦公室26日在臉書(Facebook)發表聲明表示，位於喬治亞州 卡特斯維爾(Cartersville)的地板建材公司Wellmade Industries涉嫌使用詐騙、脅迫等手段，引誘包括中國在內等多國公民前來工作，已經遭到國土安全部國土安全調查處(Homeland Security Investigations，HSI)、巴托郡(Bartow County)警長辦公室、喬州 調查局(Georgia Bureau of Investigation，GBI)與其他執法機關聯合調查。兩名華人朱成(Chen Zhu，音譯)、陳家義(Jiayi Jia Chen，音譯)面臨勞役販運人口重罪起訴。

聯邦調查局找來20名語言專家及受害者輔導專家，對數十名受到剝削的外籍勞工提供協助。

聯邦調查局說，調查人員持搜索令前往Wellmade工廠，巴托郡多處民宅也遭到搜查。官員指出，卡特斯維爾與附近地區執法行動雖然增加，但公共安全並沒有面臨威脅。

聯邦調查局說，正與其他執法機關合作調查人口走私，希望能打破受害者遭受的暴力、詐騙與脅迫循環。聲明中呼籲社會大眾提供線索，報案專線(877) 444-7847。

根據Wellmade公司網站資料，除了在喬州有占地32萬8000平方呎的工廠之外，在俄勒岡州波特蘭也有銷售辦公室與倉庫。

朱成、陳家義遭控在2022年至2024年間，蓄意迫受害者勞役，並且運輸、藏匿人口，面臨三項勞役販運人口重罪起訴，已押於巴托郡立監獄。

國土安全調查處亞特蘭大辦公室發言人威廉斯(Lindsay Williams)說，在某些案例裡，外籍勞工在極度危險的環境下勞動，或者被迫住在條件非常糟糕的住處，沒有個人自由。

調查人員說，某些外籍勞工持有簽證，其他勞工則是無證移民，但所有勞工都是勞役販運人口犯罪的受害者。

威廉斯說，調查工作仍在進行中，接下來可能有更多逮捕與起訴，完成全案調查恐怕要耗時數年之久。