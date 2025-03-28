威州法官選舉 馬斯克賞選民百萬元引起爭議 被批「司法系統恥辱」

億萬富翁馬斯克趕在威斯康辛州高等法院即將在4月1日舉行補選投票之前，於社群媒體X平台宣布，他已支付威州一名選民100萬元，被指責試圖買下威州高院的影響力。(路透)

趕在威斯康辛州高等法院4月1日即將舉行關鍵補選之際，億萬富翁馬斯克 故技重施，26日晚間於社群媒體X平台宣布，他已支付威州一名選民100萬元。

民主黨支持的法官候選人克勞福德(Susan Crawford)競選團隊嚴厲譴責馬斯克，指他試圖非法買下威州高院 影響力，如此行徑「極端腐敗，是國家和司法系統的恥辱」。

馬斯克支持的政治行動委員會「美國政治行動委員會」(America PAC)20日宣布，簽署「反對積極主義法官 」請願書的威州選民可獲100元獎勵。馬斯克當時沒提100萬元獎金的事，但他26日貼文宣布已有一名百萬獎金得主，兩天後還會再發出100萬元獎金。

馬斯克旗下電動車製造商特斯拉對威州提告，指控州府不允許該公司開設經銷店。該案最終可能上訴至威州高等法院。

威州高院選舉結果將決定該法院繼續由自由派控制，還是轉由保守派占多數。這場競選被視為川普政府執政兩個月表現的公投；川普和馬斯克都支持共和黨支持的候選人席梅爾(Brad Schimel)。

去年11月總統大選前，馬斯克的美國政治行動委員會也曾在威州及其他六個戰場州祭出「連署請願書就給錢」手段，每天付100萬元給簽署支持第一和第二修正案請願書的選民。

在威斯康辛州，提供、贈送、借出任何有價物品誘使選民投票 或不投票，都是重罪。威州尚未對馬斯克付錢打賞選民一事，提起任何法律訴訟。

威州倡議民主價值的組織Common Cause執行總監赫克(Jay Heck)表示，這是試圖在最後一刻影響選舉，「這麼做是否合法，可能要等選舉結束才確定。但高院競選理當憑藉法官品性和公正性來決定結果，而非靠著基於黨派目的投入的巨額資金。」

據自由派研究機構「布倫南司法中心」(Brennan Center for Justice)統計，馬斯克資助的「美國政治行動委員會」和「美國未來建設組織」(Building for America's Future)已花費1700多萬元為席梅爾助選。