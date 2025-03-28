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維州非法移民 MS-13黑幫東岸首領被逮 川普稱：今天是國家好日子

記者張聲肇／綜合報導
司法部宣布，逮捕一名薩爾瓦多籍男性非法移民，並指他是MS-13幫派東岸首領。圖為司法部長邦迪(中)和聯邦調查局長巴特爾(右)。(美聯社)
司法部宣布，逮捕一名薩爾瓦多籍男性非法移民，並指他是MS-13幫派東岸首領。圖為司法部長邦迪(中)和聯邦調查局長巴特爾(右)。(美聯社)

司法部長邦迪27日宣布，聯邦執法人員當天清晨逮捕一名住在維吉尼亞州的24歲薩爾瓦多籍男性非法移民，並指稱他是MS-13幫派東岸首領。川普發文稱慶，說「今天是我們國家的好日子」。

該名男子據稱是MS-13幫在美國的三巨頭之一，司法部暫未公布其姓名及罪狀，只說他住在維吉尼亞州北部的華府郊區；是否已把人交給移民局處理，或是另以聯邦罪名起訴，目前也還不明朗。

MS-13幫原名Mara Salvatrucha，以敲詐勒索和殘忍暴力著稱。川普政府上月將它歸類為外國恐怖組織，邦迪說逮捕其頭目，是打擊犯罪組織的「一大勝利」。

她說，「我們要街坊鄰里更安全些，要我們的學校更安全些，要我們的社區更安全些，這傢伙住在你家附近，如今不再住你家附近了。」

司法部已經注意源自洛杉磯街頭黑道的MS-13幫十餘年，特別在它擴展為總部在薩爾瓦多的跨國犯罪組織之後，幫派成員多達數千人，包括宏都拉斯人、瓜地馬拉人、墨西哥人，在全美各地有無數分支。

2016年紐約長島兩名高中女生遭砍殺事件，使這一幫派惡名遠播全國。當年布倫特伍德高中(Brentwood High School)同班好友密肯斯(Nisa Mickens，15歲)和奎瓦斯(Kayla Cuevas，16歲)被一群開車尾隨她們的年輕人和青少年用開山刀和棒球棒砍打至死。隨後數月，又有更多類似慘案發生。

跟紐約淵源很深的川普一直說，美國的移民法律太鬆散，才讓暴力份子結幫成派，為所欲為，在他第一任期，就矢言「解散、消滅」MS-13幫。

維吉尼亞州 非法移民 司法部

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