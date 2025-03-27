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塔夫茨大學土耳其博士生 被指參與挺哈瑪斯活動 遭移民局當街逮捕

記者胡玉立／綜合報導
錄像顯示，奧茲圖爾克25日當街被戴上手銬押走。(美聯社)
錄像顯示，奧茲圖爾克25日當街被戴上手銬押走。(美聯社)

川普政府又逮捕了一名國際學生。聯邦移民當局25日晚在麻州波士頓市，當街逮捕塔夫茨大學(Tufts University)土耳其籍博士生奧茲圖爾克(Rumeysa Ozturk)。校方被告知，政府已終止該生學生簽證身分。法官則表示，移民官員不能在未提前通知情況下，將奧茲圖爾克遷出麻州轄區。

奧茲圖爾克的律師汗巴拜(Mahsa Khanbabai)表示，奧茲圖爾克在校外公寓大樓外被捕，當時正要去見朋友並開齋。汗巴拜說，政府尚未對奧茲圖爾克提出指控，她不知道她的當事人在哪裡，也無法聯絡她；她已向麻州聯邦法院提交人身保護令，要求法院評估奧茲圖爾克是否被非法拘留。

美聯社獲得的視頻顯示，有六個蒙面的人從不同方向走近在街上的奧茲圖爾克，搶走她手機，引起她尖叫，同時把她戴上手銬，其中一人開口說，「我們是警察」。

鄰居則對逮捕感到不安，32歲軟體工程師馬迪斯(Michael Mathis)的監視攝像機錄下逮捕情況，他說「看來像是綁架。他們蒙著面接近她、抓她，坐進沒有標示的車」。

塔夫茨大學表示，校方在奧茲圖爾克被捕前並不知情，也未向聯邦當局分享任何資訊。奧茲圖爾克就讀文理學院，她的LinkedIn資料顯示，她預計明年獲得兒童研究和人類發展博士學位。但另有報導指，計校在25日發給學生的一封電子郵件中表示，已獲悉奧茲圖爾克她的簽證狀態「被終止」，並正在尋求更多資訊。

美國廣播公司新聞網隨後報導，國土安全部發言人在給美國廣播公司新聞網的聲明中說：「魯梅薩·奧茲圖爾克是土耳其國民，也是塔夫茨大學的研究生，她被授予了持簽證進入美國的特權。國土安全部和移民與海關執法局的調查發現，奧茲圖爾克參與了支持哈瑪斯的活動，哈瑪斯是一個權利而被拒絕殺害的人權組織。這是正常安全措施。」

華爾街日報報導，塔夫茨大學是教育部調查校園內對待猶太學生方式的60所學校之一。目前無法確定奧茲圖爾克是否參加過校園親巴勒斯坦示威活動。但她的名字出現在「金絲雀任務」(Canary Mission)網站上，該網站紀錄他們聲稱反以色列或反猶太的個人資訊或企業組織名稱，以達到某種反制目的。

奧茲圖爾克去年3月與他人合寫了一篇評論，發表在校報「塔夫茨日報」(Tufts Daily)，呼籲校方對以色列-加薩戰爭表明立場；文章寫道，「我們作為研究生，主張人人享有平等尊嚴和人性。」

川普政府為剷除所謂極左派思想運動，將學生和大學列入目標。這次逮捕事件已引發國際學生擔憂；曾參與去年席捲全美校園挺巴示威活動的國際學生，尤其憂心。

聯邦當局三月已先後逮捕持綠卡的哥倫比亞大學前博士生哈利勒(Mahmoud Khalil)和喬治城大學研究員、印度公民巴達爾·汗·蘇里(Badar Khan Suri) 。哥大學生、印度公民斯里尼瓦桑(Ranjani Srinivasan)遭吊銷簽證已離美。哥大韓裔女學生鄭允書 (Yunseo Chung，音譯)遭撤銷綠卡，當局試圖拘留她並啟動驅逐程序；聯邦法官25日下令停止拘留。

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