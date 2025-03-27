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日偏食 東北部29日早起可觀賞 記得保護眼睛

記者張聲肇／綜合報導
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北美東部、歐洲、西非和北亞29日可見日偏食現象。（美聯社）
北美東部、歐洲、西非和北亞29日可見日偏食現象。（美聯社）

北美東部、歐洲、西非和北亞本周六(29日)可見日偏食，但觀賞月亮「蠶食」太陽的天文景象時， 記得要保護好眼睛。美國東北部、加拿大東部和格陵蘭居民看得到太陽被「吞掉」最大塊的情況。

月亮運行到地球和太陽正中間時，就會出現部分日食現象，月亮在地球上投下陰影，遮住太陽的一部分，太陽成為「弦月」狀，專家提醒民眾，這不是日全食，從頭到尾都有陽光照射，因此護目鏡須全程配戴，不能取下，以免視力受損。

加拿大蒙特婁星球博物館專家艾嘉爾(Auriane Egal )說，日食或月食就是太陽、月亮和地球三個星體之間玩的一場遊戲。

太空總署說，每四到七年都會有日食和月食，因為月球繞行地球的軌道稍有偏斜，日食月食通常成雙出現，3月中的月全食上演時，月亮變成「紅色月球。」

有興趣觀賞3月29日日偏食的人，可上天文學網站查好觀賞地的日偏食時間，美洲大約在清晨，西歐則近午時分才看得到，東歐和亞洲北部要下午才見。

月亮開始遮蔽太陽後，太陽會漸漸「瘦」成彎月形，光線也逐漸變弱，天色會轉陰，照歐洲南部天文台科學家穆尼歐茲-馬泰歐斯(Juan Carlos Muñoz-Mateos)的說法，就像「大陰天」予人的陰暗感。

探頭望之前，先確定天候狀況，北美洲日偏食可能在黎明時分，最佳觀賞所在是晴空萬里加上遠離高樓大廈和城市燈光的地點。

要保護好眼睛，可戴上從科學博物館或美國天文學會認可的網站出售的護目鏡。網站上也查得到自製護目鏡的簡易辦法，例如，濾光鏡也有效。站在樹下仰望，樹葉和樹枝過濾後的陽光有如「彎月」影。

下一回合的月全食和日偏食將在9月出現，日食的最佳觀賞地在南極和紐西蘭。

加拿大 太空 日全食

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