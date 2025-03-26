我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被捕1天後 以色列釋放奧斯卡紀錄片巴勒斯坦導演

彭博：李嘉誠出售巴拿馬運河港口 仍按計畫進行

5成父母「養」成年子女 月付1474元「金援」吃的、手機費、保費等

記者張聲肇／綜合報導
FILE- In this June 15, 2018, file photo, twenty dollar bills are counted in North Andover, Mass. Nearly a quarter of millennials (22%) are living with their parents, and more than half of those living with them (55%) made the move in 2022, according to a December survey. (AP Photo/Elise Amendola, File)【作者：美國聯合通訊社，日期：2023-01-31，數位典藏序號：20230131214711603】
FILE- In this June 15, 2018, file photo, twenty dollar bills are counted in North Andover, Mass. Nearly a quarter of millennials (22%) are living with their parents, and more than half of those living with them (55%) made the move in 2022, according to a December survey. (AP Photo/Elise Amendola, File)【作者：美國聯合通訊社，日期：2023-01-31，數位典藏序號：20230131214711603】

Savings.com網站指出，全國有半數父母還在經濟援助成年子女，平均每月花費1474元幫「大孩子」買吃的、付手機月費、付健保或汽車保險費，甚至房租。「養老小孩」的比率，從2023年45%增為去年47%，如今則達到50%。

該網站日前發布的報告說，「養成年人可不便宜。」可是，許多專家認為，如今的年輕人要自立，比過去更難。比起父母，千禧世代和Z世代更難以負擔日常開銷和房租等。

首先，他們的薪資收入，把通膨算進去的話，低於父母親20或30歲時的收入，學貸的壓力也大於父母親當年。

年輕世代比父母親世代大學畢業的更多，有全職工作的比率也較高。稍善於理財的，也趁這幾年股市連連漲的好景，存了更多退休金

儘管有這三大「優勢」，根據普查局的統計，仍有三分之一18至34歲的成年人住在爸爸媽媽家裡。佛州「人生規劃夥伴」公司創辦人、有照理財師麥克拉納罕(Carolyn McClanahan)說，「住是一大問題，越來越多父母幫孩子租或買房。」幫孩子付度假費用的也不少，占46%。

每月為孩子付出那麼多，60%為人父母者說，這項支出已損及他們自己的退休老本。這是該網站2月調查1000多名養成年兒女的父母之後的發現。其中，18%說，「供養」孩子的費用，恐怕要無限期供下去。報告分析員克隆帕雅巴(Beth Klongpayabal)說，「他們看不到付出的盡頭。」

麥克拉納罕奉勸為人父母的長輩，「還是要先考慮自己的退休老本和急用基金，定期儲蓄，也替孩子設下用錢的條件，讓孩子學會善用父母的辛苦錢。」

「養」成年孩子的父母，77%是有條件給錢，23%則為無條件供款。

麥克拉納罕也擔任CNBC「顧問會」的理事。他說，「我們建議當父母的，千萬不要給孩子太多錢，否則恐讓自己陷入(財務)危機。」

Savings.com網站指出，全國有半數父母還在經濟援助成年子女，平均每月花費...
Savings.com網站指出，全國有半數父母還在經濟援助成年子女，平均每月花費1474元。(路透)

退休金 佛州 健保

上一則

填補無證客空出職缺 佛州擬放寬童工法 14歲以上未成年人合法工作

下一則

秘魯妻逾期遭遣返 公民夫不後悔投川普：考慮離開美國

延伸閱讀

美啃老也嚴重 一半家長補貼成年子女 每月超千元

美啃老也嚴重 一半家長補貼成年子女 每月超千元
美成年「啃老族」平均每月花掉父母1474元

美成年「啃老族」平均每月花掉父母1474元
國安群組洩密事件 川普力挺沃茲：2個月來唯一差錯

國安群組洩密事件 川普力挺沃茲：2個月來唯一差錯
遭跨性選手打成腦損傷 19歲少女成川普國會演講座上賓

遭跨性選手打成腦損傷 19歲少女成川普國會演講座上賓

熱門新聞

住在加州聖荷西的彼得森夫婦育有兩子女，雖然年賺27萬元卻根本買不起該地區的房子，只能繼續租狹小的公寓。(美聯社)

房價+利率雙漲 聖荷西4口之家 年薪27萬仍買不起房

2025-03-18 12:05
社安福利金新規將於3月31日上路 。(美聯社)

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

2025-03-22 21:10
示意圖。（美聯社）

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬

2025-03-20 11:44
美國紐約和其他一些大城市開餐廳的老闆們發現，用餐客人的行為出現變化，愈來愈不喜歡將吃不完的食物打包帶走。示意圖。（美聯社）

打包剩食怕丟臉？美大城市飲食文化變了 2類人常吃不完也不帶走

2025-03-19 07:10
（取材自NASA）

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

2025-03-18 19:12
就業網站指出，由於各種產業如今都在競相跟上AI步伐，相關領域就業機會大爆發，有些甚至不需要大學文憑。(路透)

AI業搶人才 「5職位」年薪上看10萬、甚至不需大學文憑

2025-03-21 02:10

超人氣

更多 >
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人
秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由

川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由
全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查

全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查