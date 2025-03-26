填補無證客空出職缺 佛州擬放寬童工法 14歲以上未成年人合法工作

佛州州長德桑提斯與議會為因應無證客空出來的職缺， 開始討論放寬童工法。(美聯社)

佛州 政府與議會為因應無證客被驅離後空出來的職缺， 開始討論放寬童工法，讓14歲以上的未成年人合法工作，甚至上大夜班。有線電視新聞網(CNN)說，這類職缺多屬「低薪」，「沒人要做」的工作。

研議中的童工法准許童工從周一到周五上大夜班，打破目前只准他們早上6點半到晚上11點工作的規定。

州長德桑提斯 和川普一樣，反對非法移民 搶走本地勞工的就業機會，但經濟學家說，嚴格執行禁止無證移民工作的法律，通貨膨脹只會加劇，而勞工照樣短缺。

德桑提斯上周會見「邊境沙皇」霍曼時說，渡假村的工作，向來就有不少青少年在做，大學生也做得來，為何還有有必要引進外勞，甚至不惜雇用非法移民。

佛州2023年起法律規定，雇用25名以上員工的業主，須向聯邦E-Verify資料庫確認每一員工的移民身份，無法證明員工有合法身份的話，每天罰款1000元。

德桑提斯說，這條規定的確嚇跑不少勞工，但跑掉一個還是請得到人來頂替，「我從小到大，成長的環境裡，年輕人都在兼差工作，這有何不對？」

多年來，佛州不斷放寬童工法令，去年州議會就通過法案，准許16歲和17歲在家自學的未成年人合法就業，包括上大夜班。

州議會25日開始研議進一步放寬童工法，讓14到15歲在家自學的青少年可以成為職場的勞工，同時取消16到17歲勞工保證可獲得的吃飯休息時間。

根據聯邦勞工部的統計，佛州產業界違反童工法的次數，2019年到2022年增加了兩倍，從95次升為281次。2023年，童工超時工作案例有118件，共裁罰10萬元。

佛州政策研究所(Florida Policy Institute)說，實際違法案例遠高於聯邦統計。弱化童工法，州政府又疏於監督，可能致佛州青少年於險境，包括移民青少年遭雇主剝削，因為這類案例越來越多。