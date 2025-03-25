我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

示好為吸引外資？ 北京政府釋放五名美商中國籍員工

家務打掃永無盡頭？ 只做這五項「家中煥然一新」

2退役軍人上大學受挫 50州檢察長罕見聯手維權

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為俄勒岡州檢察長雷菲德(右一)本月初與其他州檢察長共同出席記者會，為退伍軍人申權。(路透)
圖為俄勒岡州檢察長雷菲德(右一)本月初與其他州檢察長共同出席記者會，為退伍軍人申權。(路透)

不分黨派的全國50州檢察長罕見出現一致行動，聯手為兩名退役軍人向聯邦法院爭取「美國軍人權利法」(GI Bill)保障權益。

50名州檢察長上周向聯邦退役軍人索賠上訴法院(US Court of Appeals for Veterans Claims)指出，根據「美國軍人權利法」規定，陸軍退役中校尹保羅(Paul Yoon，音譯)與空軍退役上校杜朗(Toby Doran)享有教育權利保障，原本可以免費四年上大學，結果福利卻遭到違法手段剝奪。

民主黨俄勒岡州檢察長雷菲德(Dan Rayfield)對「俄勒岡人報」(The Oregonian)表示，50名州檢察長立場一致非常少見，「但遇到像這起案件一樣重要的事情，50州決定聯手行動並不讓人意外」。

雷菲德表示，退役軍人應該得到辛苦換取的福利，「美國軍人權利法」是國家做出的承諾，全國檢察長一起向聯邦法院提交支持原告的「非當事人意見陳述書」(amicus brief)，就是傳達強而有力的訊息，「表明我們絕不容許官僚體系或繁文縟節，妨礙曾經為國家奉獻的人獲得應享權利」。

他說，這次行動是為了表彰退役軍人的貢獻，50州檢察長同聲表示「鬧夠了」(enough is enough)。

維吉尼亞州檢察長米亞雷斯(Jason Miyares)領軍的50州檢察長在19日提出的「非當事人意見陳述書」指出，尹保羅與杜朗都完成一次以上的駐外行動，根據規定可以享受免費四年上大學的福利，不是只拿到三年的大學補助。

陳述書指出，2023年8月就有來自兩黨的檢察長訴請最高法院保障維州退役軍人魯狄希爾(James Rudisill)的類似權益，最高法院2024年4月裁定魯狄希爾勝訴，應該獲得48個月的全額教育福利，但退伍軍人事務部卻對「美國軍人權利法」條文從嚴解釋，做出違反最高法院裁定的決策。

民主黨籍俄勒岡州檢察長雷菲德(左)表示50名州檢察長立場一致非常少見。(美聯社)
民主黨籍俄勒岡州檢察長雷菲德(左)表示50名州檢察長立場一致非常少見。(美聯社)
美軍幫助阿富汗人的檔案照。（美聯社）
美軍幫助阿富汗人的檔案照。（美聯社）

維吉尼亞州 民主黨 俄勒岡州

上一則

華爾街日報：波音尋求撤銷737 MAX空難認罪協議

下一則

馬里蘭大學工會籲校長抵制 提供中國師生個資

延伸閱讀

喬州高中生立志習醫救人 61所大學錄取、獲獎學金110萬

喬州高中生立志習醫救人 61所大學錄取、獲獎學金110萬
退役軍人免費上大學遭剝奪 50州檢察長聯手幫他們維權

退役軍人免費上大學遭剝奪 50州檢察長聯手幫他們維權
維權避險基金Elliott在日本又出手 這次鎖定住友不動產

維權避險基金Elliott在日本又出手 這次鎖定住友不動產
黑白集／政治黑手伸入大學 美台一家親

黑白集／政治黑手伸入大學 美台一家親

熱門新聞

住在加州聖荷西的彼得森夫婦育有兩子女，雖然年賺27萬元卻根本買不起該地區的房子，只能繼續租狹小的公寓。(美聯社)

房價+利率雙漲 聖荷西4口之家 年薪27萬仍買不起房

2025-03-18 12:05
（取材自NASA）

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

2025-03-18 19:12
社安福利金新規將於3月31日上路 。(美聯社)

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

2025-03-22 21:10
哈佛大學（Harvard University）。路透

家庭年收入20萬元以下 哈佛今秋起免學費

2025-03-17 13:40
示意圖。（美聯社）

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬

2025-03-20 11:44
美國紐約和其他一些大城市開餐廳的老闆們發現，用餐客人的行為出現變化，愈來愈不喜歡將吃不完的食物打包帶走。示意圖。（美聯社）

打包剩食怕丟臉？美大城市飲食文化變了 2類人常吃不完也不帶走

2025-03-19 07:10

超人氣

更多 >
ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這
憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做
旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？

旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？
家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」

家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」
綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普