未經移民法官聽證 海關不得驅逐或註銷綠卡

邊境政策更趨嚴格之際，旅客入境時最好審慎因應。（路透）

川普政府擴大查緝非法移民 ，過去幾周陸續出現旅客入境美國遭到盤問、拘留或拒絕入境案例，來自德國、英國遊客因簽證問題而與同行家人一起而被送進移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)拘留中心。美國公民 自由聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)移民權益計畫(Immigrants' Rights Project)資深律師薩法爾(Noor Zafar)說，這些案例令人憂心，邊境 政策更趨嚴格之際，旅客入境時最好審慎因應。

華盛頓郵報報導，入境美國時的權益須知重點包括：

有哪些權利？

身分不同，權利也有差別。美國公民不得被禁止進入。持有綠卡的合法永久居民如果沒有經過移民法官聽證，不得被驅逐出境或註銷綠卡。持有簽證的外國人士必須由海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)官員允許入境，海關有權決定入境資格，根據裁量拒絕入境。

旅遊之前要有哪些準備？

薩法爾建議，不是美國公民的旅客最好隨身備妥移民律師或緊急聯絡人的電話號碼，萬一入關時遭到拘留或需要法律協助，可以即時求助。

美國公民自由聯盟言論隱私及科技計畫(Speech, Privacy, and Technology Project)副主任班達瑞(Esha Bhandari)說，旅客最好檢查一下電子行動裝置裡的資料，因為可能被海關檢查。

入關時會被問到哪些問題？

美國公民自由聯盟指出，美國公民與綠卡持有人只會被問到身分核對的基本問題，其他例行問題如果拒答則可能延遲入境。非公民與持有簽證的外籍人士如果拒絕回答海關詢問，下場可能就是拒絕入境。

手機會不會被查？

根據海關與邊境保護局網站公告，所有旅客的手機都面臨檢查。不過，海關與邊境保護局表示，電子裝置遭查的機率極低，2024年裡入境美國的國際旅客當中不到0.01%被查。

如果手機等電子裝置遭海關檢查，旅客並無義務主動解鎖，但拒絕解鎖可能導致入境耽誤。外國籍人士拒絕配合檢查，可能直接被拒絕入境。美國公民拒絕配合電子裝置檢查雖然不會被拒絕入境，但可能遭到拘留，電子裝置被主管機關沒收。

根據海關與邊境保護局規定，旅客電子裝置可能被查扣長達5天。如果電子裝置被查扣，旅客要記得索取保管收據(custody receipt)。海關依法必須提供保管收據，收據裡則有如何取回查扣物品的說明。

檢查手機涉及哪些後果？

電子裝置檢查分為基本檢查(basic search)與進階檢查(advanced search)，前者由海關人員手動查看，沒有透過外接設備，後者則透過外接設備查看、拷貝或分析電子裝置內容，海關必須舉證旅客有違法嫌疑並提出申請，才能展開進階檢查。

被拘留或拒絕入境該怎麼辦？

薩法爾說，遭拘留旅客最佳之道就是配合海關人員指示，海關也會盡快幫忙安排律師。