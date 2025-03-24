哥大挺巴示威領袖 被控簽證申報時「隱瞞加入某些組織」

哥倫比亞大學學生哈利勒被捕後，他的支持者14日在哥大校園內聚會聲援。(路透)

川普 政府聲稱親巴勒斯坦 的哥倫比亞大學學生哈利 勒（Mahmoud Khalil）申請簽證時隱瞞曾替聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）工作一事，可作為將他驅逐出境的理由。

路透報導，UNRWA為巴勒斯坦難民提供糧食和醫療服務，但在以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）的加薩戰爭中成為衝突熱點之一。以色列指控12名UNRWA員工涉入哈瑪斯2023年10月7日攻擊以色列的案子，導致美國暫停資助UNRWA。

聯合國去年8月表示，調查後發現，UNRWA的3萬2000名員工中，有9人可能涉入10月7日攻擊案。

川普政府本月8日逮捕哈利勒，並把他送到路易斯安納州，企圖將他驅逐出境。哈利勒是去年哥倫比亞大學親巴勒斯坦校園示威活動的知名人物之一。

此案攸關言論自由權利，因此備受關注。哈利勒的支持者認為，他是因為公開反對美國對以色列及其占領加薩的政策才被盯上。哈利勒也自稱是政治犯。

川普政府則指稱哈利勒待在美國，或他在美國的活動，會引發嚴重外交政策後果。

哈利勒已提出人身保護令訴訟以質疑當局逮捕他的決定，一名法官下令，在聯邦法院審理此案期間，不得驅逐哈利勒。

哈利勒出身於敘利亞，是阿爾及利亞公民，2022年持學生簽證入境美國，2024年申請成為永久居民。

根據23日的法庭摘要，川普政府概述在辦理驅逐程序期間繼續拘留哈利勒的理由，首先提到，負責審理人身保護令一案的新澤西州聯邦地區法院沒有管轄權。

摘要也提到，哈利勒「隱瞞加入某些組織」，構成驅逐出境的理由。川普政府今年3月17日發出文件通知哈利勒可能被驅逐，因為他沒有申報自己曾在2023年擔任UNRWA的政治官員。

法院通知還指稱哈利勒申請簽證時沒有提到他曾在英國駐貝魯特（Beirut）大使館的敘利亞辦公室工作，也沒提到他是哥倫比亞大學反種族隔離撤資運動（Columbia University Apartheid Divest）的一員。

哈利勒的律師團未立即回覆置評要求。