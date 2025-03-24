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家長拒讓子女接種疫苗 德州憂麻疹疫情或持續1年

編譯俞仲慈／綜合報導
阻止全國性麻疹疫情爆發的唯一方法就是儘速接種疫苗，不過許多家長仍抗拒讓子女接種疫苗，德州衛生官員憂心該州麻疹疫情恐會持續一年。(路透)
阻止全國性麻疹疫情爆發的唯一方法就是儘速接種疫苗，不過許多家長仍抗拒讓子女接種疫苗，德州衛生官員憂心該州麻疹疫情恐會持續一年。(路透)

德州爆發麻疹疫情以來，已經蔓延至少三州，不過許多家長仍抗拒讓子女接種疫苗，德州衛生官員憂心該州麻疹疫情恐會持續一年。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，這波麻疹疫情於今年元月底在德州西部爆發以來，已有14郡、累計通報309例病例，而且已經蔓延相鄰兩個州，新墨西哥州通報42例病例、奧克拉荷馬州也通報四例病例，德州一名6歲女童與新墨西哥州一名成人不幸病故。

截至21日止，三州確診病例增至355例，眼看疫情沒有減緩跡象，拉伯克市(Lubbock)公衛主任威爾斯(Katherine Wells)直言：「我擔心情況會變得更糟。」並強調：「所有郡通報的病例都有關聯，由於病毒不受控，我們將看到小規模疫情爆發。」同時預估疫情可能蔓延一年時間才能控制。

根據統計，德州麻疹疫情重災區甘斯郡(Gaines County)儘管成立疫苗診所，拒絕接種疫苗比率(vaccine exemption rates)仍逼近18%，居全州最高，原因就是許多家長仍相信疫苗可能造成自閉症，拒絕讓子女施打疫苗。

由於麻疹是世上最具傳染性的病毒之一，只要感染者咳嗽、打噴嚏甚至呼吸都會把病毒散播至空氣。

德州理工大學健康科學中心(Texas Tech University Health Sciences Center)首席衛生官庫克(Ronald Cook)指出：「光是待坐在辦公室說話，我就會傳播病毒，如果打開大門病毒也會從辦公室散播到走道，連帶經過走道的人也會被感染。」

因此威爾斯大聲疾呼全國衛生部門應全力提高疫苗接種率：「麻疹將會在未接種疫苗族群中蔓延，以病例人數與民眾外出情況，推估麻疹有可能散播給國內任何未接種疫苗的人群。」

從西岸到東岸多州陸續出現零星麻疹病例，雖然尚未確認與德州疫情有關，不過芝加哥市公衛局(Chicago Department of Public Health)局長伊格(Simbo Ige)以去年僅花兩個月消滅麻疹的經驗強調，阻止全國性疫情爆發的唯一方法就是儘速接種疫苗：「疫情持續的時間取決於感染人群的能力，確定人群是否已經接觸過病毒以及開始接種疫苗的速度。」

疫情 疫苗 德州

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