我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

老虎伍茲認愛 熱戀川普前媳婦 曬恩愛喊「空氣充滿愛」

台灣前交通部長郭瑤琪離世 主動脈剝離送醫搶救1天仍不治

防護門鎖瑕疵致3歲兒溺斃 父母告亞馬遜刑事無罪、轉告民事

記者顏伶如／綜合報導
雙胞胎兄弟凱伊和連安·柏納比。(GoFundMe)
雙胞胎兄弟凱伊和連安·柏納比。(GoFundMe)

加州三歲男童凱伊(Kai Bernabe)2023年4月底溺斃自家後院游泳池，警方調查後認定沒有人為過失，以「悲劇意外」結案。男童父母如今找律師對亞馬遜網站(Amazon)提告，指控從網站上第三方賣家購買的滑動門鎖聲稱具有防止孩童開啟的安全設計，實際上卻未發揮保護效果而鬧出人命，要求賠償至少200萬元。

獨立報(The Independent)19日報導，訴訟已從洛杉磯郡高等法院移交洛杉磯聯邦區域法院審理，第一場聽證訂於5月2日舉行，提告家屬要求陪審團審理。

亞馬遜透過律師向法院遞交書面聲明指出，如果門鎖有瑕疵或安全風險，亞馬遜並不知情，無從掌握，絕無故意疏忽、草率行事或違法行為，對於整起事件不須承擔責任。

凱伊父母柏納比(Mark Bernabe)及柯曼(Jasmine Coleman)在訴狀中說，2023年4月21日帶著年僅3歲的雙胞胎兒子一起午睡，通往後院的玻璃門以防止兒童開啟的滑動門鎖鎖好。監視器錄影帶顯示，雙胞胎起床後自行打開玻璃門，在後院玩耍一陣子後進入游泳池，相隔幾分鐘，柯曼後從屋內跑出，從泳池淺水區抱出陷入昏迷的凱伊，一邊實施心肺復甦術，一邊喊叫求救。

訴狀指出，柏納比趕到後院，第一時間找不到另一位兒子連安(Liam Bernabe)，在游泳池深水區才找到已無反應的孩子。雙胞胎被緊急送往北嶺醫院(Northridge Hospital)，凱伊宣告不治，連安保住一命。

友人在GoFundMe網站為雙胞胎發動目標10萬元的募款，截至23日募得7萬7000多元。

柏納比與柯曼在訴狀裡說，亞馬遜販賣的滑動門鎖存在設計瑕疵，無法發揮保護效果，消費者使用時面臨安全風險。

訴狀寫道，對柯曼來說，身為一名幼兒的母親，亞馬遜廣告主打的門鎖安全設計，是她決定購買Okefan品牌門鎖的最重要因素；亞馬遜網站產品介紹包括「防止兒童誤觸的安全裝置」(Child Proof Safety Device)、「既耐用又有效」(durable and effective)。

亞馬遜 洛杉磯 加州

上一則

才喊重視家庭…共和黨明州參議員被捕 涉誘拐未成年少女性交易

下一則

家長拒讓子女接種疫苗 德州憂麻疹疫情或持續1年

延伸閱讀

訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯

訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯
理財百科／日常省下6開支 可當春季度假基金

理財百科／日常省下6開支 可當春季度假基金
莫斯科音樂廳恐攻1周年 民眾返現場送上鮮花悼念

莫斯科音樂廳恐攻1周年 民眾返現場送上鮮花悼念
亞馬遜首賣碳權 稱嚴格把關不淪漂綠

亞馬遜首賣碳權 稱嚴格把關不淪漂綠

熱門新聞

住在加州聖荷西的彼得森夫婦育有兩子女，雖然年賺27萬元卻根本買不起該地區的房子，只能繼續租狹小的公寓。(美聯社)

房價+利率雙漲 聖荷西4口之家 年薪27萬仍買不起房

2025-03-18 12:05
半官方房貸機構房利美(Fannie Mae)。美聯社

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

2025-03-17 09:35
（取材自NASA）

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

2025-03-18 19:12
哈佛大學（Harvard University）。路透

家庭年收入20萬元以下 哈佛今秋起免學費

2025-03-17 13:40
社安福利金新規將於3月31日上路 。(美聯社)

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

2025-03-22 21:10
示意圖。（美聯社）

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬

2025-03-20 11:44

超人氣

更多 >
吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊

吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊
「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛2小時後返舊金山

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛2小時後返舊金山
好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」

好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」
訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯

訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯
弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵

弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵