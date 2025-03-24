防護門鎖瑕疵致3歲兒溺斃 父母告亞馬遜刑事無罪、轉告民事

雙胞胎兄弟凱伊和連安·柏納比。(GoFundMe)

加州 三歲男童凱伊(Kai Bernabe)2023年4月底溺斃自家後院游泳池，警方調查後認定沒有人為過失，以「悲劇意外」結案。男童父母如今找律師對亞馬遜 網站(Amazon)提告，指控從網站上第三方賣家購買的滑動門鎖聲稱具有防止孩童開啟的安全設計，實際上卻未發揮保護效果而鬧出人命，要求賠償至少200萬元。

獨立報(The Independent)19日報導，訴訟已從洛杉磯 郡高等法院移交洛杉磯聯邦區域法院審理，第一場聽證訂於5月2日舉行，提告家屬要求陪審團審理。

亞馬遜透過律師向法院遞交書面聲明指出，如果門鎖有瑕疵或安全風險，亞馬遜並不知情，無從掌握，絕無故意疏忽、草率行事或違法行為，對於整起事件不須承擔責任。

凱伊父母柏納比(Mark Bernabe)及柯曼(Jasmine Coleman)在訴狀中說，2023年4月21日帶著年僅3歲的雙胞胎兒子一起午睡，通往後院的玻璃門以防止兒童開啟的滑動門鎖鎖好。監視器錄影帶顯示，雙胞胎起床後自行打開玻璃門，在後院玩耍一陣子後進入游泳池，相隔幾分鐘，柯曼後從屋內跑出，從泳池淺水區抱出陷入昏迷的凱伊，一邊實施心肺復甦術，一邊喊叫求救。

訴狀指出，柏納比趕到後院，第一時間找不到另一位兒子連安(Liam Bernabe)，在游泳池深水區才找到已無反應的孩子。雙胞胎被緊急送往北嶺醫院(Northridge Hospital)，凱伊宣告不治，連安保住一命。

友人在GoFundMe網站為雙胞胎發動目標10萬元的募款，截至23日募得7萬7000多元。

柏納比與柯曼在訴狀裡說，亞馬遜販賣的滑動門鎖存在設計瑕疵，無法發揮保護效果，消費者使用時面臨安全風險。

訴狀寫道，對柯曼來說，身為一名幼兒的母親，亞馬遜廣告主打的門鎖安全設計，是她決定購買Okefan品牌門鎖的最重要因素；亞馬遜網站產品介紹包括「防止兒童誤觸的安全裝置」(Child Proof Safety Device)、「既耐用又有效」(durable and effective)。