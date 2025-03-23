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「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛後返舊金山

2月初才失靈 FAA飛航公告系統又故障了

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛2小時後返舊金山

世界新聞網／輯
聯合航空飛機示意圖，非此篇新聞班機。（美聯社）
聯合航空飛機示意圖，非此篇新聞班機。（美聯社）

3月22日下午，美國聯合航空（United Airline）飛往上海的航班UA198從洛杉磯起飛，約3小時後因故備降舊金山機場，原因竟是機長沒帶護照，一來一回耽誤了6個小時。

極目新聞報導，關於此次返航備降的原因，乘坐該客機的于先生稱，是因為「機長沒帶護照」，才選擇折返。目前飛機已在舊金山降落，乘客在機場滯留數小時後，現已登機。

于先生回憶當時的情景說道：「當時飛機廣播說道『forget passport』，並用中文重複一遍稱，由於機長沒帶護照，所以需要在舊金山降落。」而此時距離飛機起飛已過去2個小時左右。

于先生表示，飛機降落舊金山後，航司為每人發了一張30美元的餐券。隨後，乘客們滯留在機場約3個小時。

此外，于先生還提到，飛機上有位乘客本來就是從舊金山去洛杉磯轉機，沒想到現在又回來了。飛機安全降落後語音播報「Welcome to San Francisco」時，機上所有人都笑了。

對於後續的安排，于先生表示，這一來一回已經耽誤了6個小時，原定於北京時間周日晚6點半降落，現在也延誤到周一凌晨0點30分，後面到了上海再說吧。

聯合航空飛往上海的航班UA198從洛杉磯起飛，約3小時後因故備降舊金山機場。（取...
聯合航空飛往上海的航班UA198從洛杉磯起飛，約3小時後因故備降舊金山機場。（取材自極目新聞）

舊金山 護照 洛杉磯

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