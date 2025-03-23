「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛2小時後返舊金山

聯合航空飛機示意圖，非此篇新聞班機。（美聯社）

3月22日下午，美國聯合航空（United Airline）飛往上海的航班UA198從洛杉磯 起飛，約3小時後因故備降舊金山 機場，原因竟是機長沒帶護照 ，一來一回耽誤了6個小時。

極目新聞報導，關於此次返航備降的原因，乘坐該客機的于先生稱，是因為「機長沒帶護照」，才選擇折返。目前飛機已在舊金山降落，乘客在機場滯留數小時後，現已登機。

于先生回憶當時的情景說道：「當時飛機廣播說道『forget passport』，並用中文重複一遍稱，由於機長沒帶護照，所以需要在舊金山降落。」而此時距離飛機起飛已過去2個小時左右。

于先生表示，飛機降落舊金山後，航司為每人發了一張30美元的餐券。隨後，乘客們滯留在機場約3個小時。

此外，于先生還提到，飛機上有位乘客本來就是從舊金山去洛杉磯轉機，沒想到現在又回來了。飛機安全降落後語音播報「Welcome to San Francisco」時，機上所有人都笑了。