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新墨州非法車聚爆槍戰 至少3死15傷

編譯盧炯燊／綜合報導
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刑事鑑識人員22日上午在楊格公園槍擊案現場採證，地上滿處都是射擊後的空彈殼。(美聯社)
刑事鑑識人員22日上午在楊格公園槍擊案現場採證，地上滿處都是射擊後的空彈殼。(美聯社)

新墨西哥州沙漠城市拉斯克魯塞斯(Las Cruces)一處公園，21日晚發生大規模槍擊事件，疑似兩幫人馬爆發激烈衝突，造成至少3死15人傷，警方仍在調查事件起因，暫時未逮捕任何人。

事發於21日晚間10時左右，拉斯克魯塞斯的揚格公園(Young Park)正在舉行每月一次的非法「車聚」，現場約有200多人，主要是年輕人。突然傳出多下槍聲，群眾爭相走避，場面極度混亂。目擊者表示，槍聲響起後看見有槍手繼續對四處逃散的人群無差別開槍射擊。

警方獲報後，派遣大批警力及消防救護人員趕到現場，發現多人中彈。

拉斯克魯塞斯消防局長丹尼爾斯(Michael Daniels)22日在記者會表示，有3名16至19歲青少年被證實當場死亡；15名傷者裡，其中7人在現場接受治療，其餘8人送院。他未有透露傷者情況，也沒公布死傷者姓名。

市警察局長斯托里(Jeremy Story)在同一記者會上透露，在公園內發現50至60枚彈殼，全部來自手槍。他推測是早有嫌隙的兩幫人馬，各自攜帶武器到場互相射擊，但動機仍在繼續調查。

新墨西哥州警察局、拉斯克魯塞斯所屬多尼亞安娜郡(Doña Ana County)警長辦公室、聯邦調查局以及聯邦菸酒火器和爆炸物管理局(ATF)，組成聯合調查小組偵辦本案，揚格公園現場已被封鎖，周圍也禁止交通往來。

史托里承認，揚格公園的非法車聚幾乎每月都有一次，過去警方曾多次驅散但不見成效。他解釋，由於活動通常在周五晚上舉行，但警察局人手不足，「大部分時間都沒有可用的警力。」

市議員兼臨時市長本科莫(Johana Bencomo)次日在Instagram上帖文表示悲痛，聲稱這類可怕、毫無意義的行為，顯示有人公然漠視法律和秩序。她矢言要找出兇嫌來接受刑事制裁。

這場槍擊事件同時也給民主黨籍州長葛里申(Michelle Lujan Grisham)及州議會，對於如何解決居高不下的犯罪率和槍枝暴力問題，增添更多壓力。

新墨西哥州 槍擊 民主黨

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