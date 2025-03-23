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重量級拳王福爾曼過世 享年76歲

記者胡玉立／綜合報導
兩度世界重量級拳王喬治·福爾曼21日晚間過世，享年76歲。圖為他1997年在大西洋城出賽前過磅時留下的英姿。(美聯社)
兩度世界重量級拳王喬治·福爾曼21日晚間過世，享年76歲。圖為他1997年在大西洋城出賽前過磅時留下的英姿。(美聯社)

畢生成就輝𤾗的兩度世界重量級拳王喬治·福爾曼(George Foreman)，21日晚間過世，享年76歲。

福爾曼1949年生於德州，1968年仍是青少年的他，入選美國奧運拳擊代表隊並贏得金牌，次年轉戰職業拳壇。1973年，他擊敗強悍對手弗雷澤(Joe Frazier)，首度登上拳王寶座。次年他在非洲舉行的「叢林之戰」(Rumble in the Jungle)著名比賽中，敗給拳擊界傳奇人物拳王阿里(Muhammad Ali)。

此後，福爾曼一度離開拳壇10年，經歷他所謂的宗教覺醒，在休士頓傳教。1987年，年近40的他重返拳壇。1994年，距離他首度封王20年後，45歲的福爾曼爆冷門擊敗年紀小他19歲的拳王穆勒(Michael Moorer)，成為最年長的重量級拳王。

少有拳擊手能像福爾曼一樣寫下那麼多振奮人心的時刻。1997年福爾曼離開拳擊生涯後，最出名的身分是「喬治福爾曼電烤爐」(George Foreman Grill)代言人。他在戰勝穆勒的同一年推出這款機器，銷量逾1億台。他一改冷漠拳擊手形象，成為親和力超強的電視推銷員，更因此真正致富。

福爾曼的家人21日在社群媒體宣布他的死訊，沒有透露死因和在何處過世。家人寫道：「他是虔誠的傳教士、忠誠的丈夫、慈愛的父親和自豪的祖父和曾祖父；他是人道主義者、奧運選手和兩度世界重量級拳王，深受世人尊敬。」

福爾曼過世消息傳開後，各方哀悼不斷。前世界重量級拳王泰森(Mike Tyson)在X平台哀悼表示，「他對拳擊運動及其他領域的貢獻，永遠不會被遺忘。」

五屆美國職籃NBA總冠軍得主魔術強生(Magic Johnson)說：「福爾曼在拳擊場上是擊倒大師，我有幸認識這位拳擊手，更有幸認識這名男子漢。他離開拳擊場後，成為了不起的商人；我甚至買了第一批喬治福爾曼燒烤機！」

福爾曼1990年代曾演出「喬治」(George)情景喜劇，2022年還曾出現在真人實境秀歌唱比賽「蒙面歌王」(The Masked Singer)。福爾曼有12名子女，其中5個兒子都叫喬治‧愛德華‧福爾曼(George Edward Foreman)。

奧運 德州 社群媒體

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