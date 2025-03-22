難民留學生 哥大示威領袖哈利勒變「政治犯」

圖為哈利勒去年6月在校園就以巴衝突對媒體發表意見。(路透)

美國移民與海關執法局（ICE）便衣幹員周末晚間現身馬哈茂德．哈利 勒（Mahmoud Khalil）的宿舍門前時，他吃1驚。懷有8個月身孕的妻子努爾遭警告，不配合就會連她也抓走。校園抓人的爭議已很大，侵犯言論自由又違反正當法律程序，更是雙重違憲。

哈利勒和其他遭秋後算帳的學生是巨大問題的縮影：川普 代表的行政權簡直是王權，三權分立形同具文，美利堅合眾國還是法治國嗎？

哥大 示威領袖 去年獲綠卡

30歲的哈利勒去年底取得紐約哥倫比亞大學公行碩士，他是巴勒斯坦裔，老家遭以色列畫入領土，在敘利亞難民營長大。他2022年以學生簽證赴美，前年娶了當牙醫而且是美國公民的妻子，去年獲綠卡。8日上門的ICE幹員得知時愣一下，最後仍將他帶走。

以色列開始無差別殺戮加薩民眾時，哥大校園去年發生多起學生示威。川普第二任展開清算，示威意見領袖之一的哈利勒，被點名是哈瑪斯同路人，連夜遭遣送回路易斯安那州，保守派立場鮮明的上訴法院判他驅逐出境的機率很高，紐約聯邦法官19日裁定全案回新澤西州審理。

川普大規模驅逐包括留學生在內的外籍人士。哈利勒8日被捕，川普9日在社群媒體寫道，「這只是大逮捕的開端，我們知道在哥大和全美其他大學有許多反猶反美、支持恐怖組織的學生，政府不會容忍」。

已逾百萬人連署 要求釋放

哈利勒被捕，上百萬名留學生人心惶惶。哥大是全美大學中抗議以色列在加薩濫殺無辜的重鎮，學生在校園紮營進占辦公大樓，哈利勒是示威學生與校方間的溝通者，並未占領大樓，他沒戴口罩，也不搞暴力，不擔心被認出。

川普的邊境沙皇何曼咬定哈利勒占領大樓並破壞公物，應予遣返，但沒提供證據。何曼甚至宣稱「法官要怎麼判沒差」，凸顯行政凌駕司法的傲慢。

哈利勒去年12月畢業前，校方就條列社群媒體的政治性言論要他說明，他宣稱與此無關。校方一度威脅不給他畢業，後來在律師協助下才拿到學位。

哈利勒在哥大宿舍被捕後，先被移送至國土安全部在新澤西州的安置所，再被送到路易斯安那州的拘留所。連署要求放人的人數已逾百萬。哈利勒18日透過公開信自稱是「政治犯」，21日短暫出庭，按移民案的審理程序。

威脅外交為由 擬驅逐出境

國務卿魯比歐援引罕用法律，該法授權國務卿將任何被視為威脅美國外交政策目標的非公民驅逐出境，而限制反猶言行是美國政策，哈利勒挺巴反以應該受罰。這就是「深文周內」，援引嚴苛法條陷人入罪。

民主黨籍聯邦眾議員傑帕則質疑，「只因政治意見就遣送擁有永久居留權者，已明顯違憲」。