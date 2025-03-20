中國劉姓女子走私美無人機科技給伊朗革命衛隊 FBI發通緝海報

聯邦調查局針對中國公民劉保霞發布的通緝公報。(FBI)

聯邦調查局19日發布中國公民劉保霞的通緝公報，國務院 同時懸賞1500萬元要將她緝捕歸案。通緝令指劉女從中國及香港 ，非法出口和走私遭美國管制出口物品，主要是無人機技術及相關設備。

通緝公報中劉女的照片約攝於2010年；據悉，劉保霞使用Emily Liu, Baoxia Lau, Emily Lau和Baojuan Liu等不同英文姓名，以採購經紀商作為掩飾，通曉普通話、粵語及波斯語，目前有可能身在中國或伊朗 。

早在2024年1月30日，當時拜登政府的司法部就指控劉女與另外3名中國公民︰李永欣(Emma Lee)、容耀華(Stephen Yung)及鐘硯來(Sydney Chung)，參與一項持續多年的陰謀，將美國出口管制物品，經中國及香港，非法供應給伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)及國防和武裝部隊後勤部(MODAFL)。MODAFL是伊朗負責監督製造導彈、武器和無人機的軍方單位。

劉保霞被控犯下陰謀策畫、非法向伊朗出口源自美國的商品、從美國走私商品、違反伊朗交易以及制裁條例、提供虛假或誤導性出口資訊、協助及教唆等罪名。華盛頓哥倫比亞特區聯邦地區法院2024年曾對劉保霞等人發出了聯邦逮捕令。

川普政府的國務院於19日發出公告宣布，透過由外交安全局管理的「正義獎勵」(RFJ)計畫，懸賞1500萬元給予能提供有關IRGC及其各個分支機構，以及劉保霞、鐘硯來等人相關訊息者。

國務院表示，劉女及其同夥早於2007年，利用中國境內多家空殼公司，向IRGC 的關聯企業提供原產於美國的軍民兩用電子零件。這些零件可用於製造無人機、導彈系統及其他軍事裝備。

劉女及其三名同夥，「謊稱這些產品的最終目的地是中國而不是伊朗，導致美國公司向設於中國的空殼公司出口被管制商品」，但實際轉運到伊朗。結果伊朗不但因此「利用美國控制的技術，開發及製造包括無人機在內的武器和武器系統，甚至將其出售給俄羅斯、蘇丹及葉門等盟國。」