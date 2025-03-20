阻建北達州輸油管涉毀謗等多罪 綠色和平組織判賠6.5億元

示威群眾抗議達科塔輸油管的興建。(美聯社)

綠色和平組織(Greenpeace)因抗議達科塔輸油管(Dakota Access pipeline)興建計畫，涉嫌毀謗等罪名官司，19日被法院判賠6.5億元；該組織法律顧問帕瑪納巴(Deepa Padmanabha)被問及是否上訴，以「抗爭尚未結束」回應。

北達科塔州法院九人陪審團宣判，總部荷蘭的綠色和平國際」及其美國分部在抗議活動期間，毀謗、僭越、叫囂、共謀等罪都成立，應賠償達拉斯的能源轉運公司(Energy Transfer)及其達科塔分公司逾6.5億元。

判決後，記者問帕瑪納巴，巨額賠款會不會讓綠色和平在美國銷聲匿跡？他回答，該組織的工作「永遠不會停止。」「這是今天最重要的訊息，我們步出法院就會靜下來商量，接下來該如何走。」他說，第一步就是上訴。

能源轉運公司說，此一判決是北達州曼丹(Mandan)所有居民的一大勝利。「法院判決綠色和平該為會員針對我們的行動負起法律責任，我們固然高興，這場法律勝仗的真正意義是，曼丹和全北達州人終於受夠了抗議者幾乎無日無之的騷擾，抗議人員就是綠色和平贊助、訓練的。」

該公司稱，提告綠色和平的主要原因是它不守法，與言論自由無關，言論自由權與違法，是有差別的，法院如此判決，對懂得其分際的美國人，也是一大勝利。

本案起自2016、2017年抗議人士針對能源轉運達科塔分公司建造輸油管，經過密蘇里河河上游立岩蘇族原住民 保留區引發紛爭，進行一系列示威抗議活動。蘇族人反對輸油管經過他們的保留區，理由是會影響供水安全。2017中，這條橫跨數州的輸油管開始運作。

原告律師考克斯(Trey Cox)說，綠色和平付錢請人到管線預定地抗議、阻擋交通、發表不實言論，目的就是阻撓建築工程。被告律師說，這些說法都毫無證據，該組織員工幾乎沒有參與抗議活動，工程延宕、原告財務重組等問題，都與它無關。