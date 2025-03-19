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草飼牛更符環保原則？ 研究：排碳量並未減低

記者張聲肇／綜合報導
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研究發現，草飼牛產生的碳排放量並不低於飼料牛。圖為德州在牧場吃草的牛群。(美聯社)
研究發現，草飼牛產生的碳排放量並不低於飼料牛。圖為德州在牧場吃草的牛群。(美聯社)

草飼牛較飼料餵養牛更符環保原則？研究發現不見得，讓牛吃牧場綠草，排碳量並未減低，倘佯綠草地的牛比從食槽吃飼料的牛較幸福，倒是真的。

18日發布在「國家科學院論文彙編」的論文指出，即使在最樂觀的情況下，草飼牛產生的碳排放量並不低於飼料牛。此一發現，直接打臉草飼牛較環保論者，不過這派人士另有難以辯駁的論據--從牛隻的福祉或環境汙染的觀點看，消費者的良心自有定奪。

研究報告作者之一、巴德學院(Bard College)環境物理系研究教授艾舍爾(Gidon Eshel)說，「我認為消費者當中，很大一部分都希望藉購買的選擇來反映自己的價值觀，可是，他們卻一再受到錯誤訊息的誤導。」

二氧化碳排放是氣候變遷的一大因素，食物當中，牛肉生產過程中的碳排放遠大於其他食品，所耗資源與土地密集度也名列前茅。而全球的牛肉需求恐有升無降，草飼牛和飼料牛孰優孰劣，就很值得細究了。

世界資源研究所研究員魏特(Richard Waite )說，如果要深究草飼牛有何好處，不妨看看產量日增的南美洲，為了增加飼養面積而砍伐森林改植牧草，無疑縮小了儲碳的空間。

專家說，本研究不無道理，因為草飼牛的效率顯然不如飼料牛：草場長大的牛，成長的速度不如牛圈飼料餵大的牛，要獲得等量的牛肉，飼料餵養顯然更快速、更省空間、更「節約成本。」

研究團隊根據草飼牛和飼料牛的牛肉生產過程，每一環節所耗食物多寡、甲烷與二氧化碳排放、生產多少肉等數據的模型來計算。這些假設反映真實生活的差異：新墨西哥州荒漠草原和密西根州北部翠綠草原牛群就有所不同。 研究結果顯示，草飼牛產生的碳排放量並不低於飼料牛。

新墨西哥州 氣候變遷 密西根州

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