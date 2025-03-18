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歡慶聖派翠克節 白宮噴水池變綠色

記者張聲肇／綜合報導
喬州沙瓦納市民17日也興高采烈的參加慶祝。(美聯社)
喬州沙瓦納市民17日也興高采烈的參加慶祝。(美聯社)

全美各地17日呼應愛爾蘭首都都柏林和英國利物浦等都市，遊行喧鬧歡慶聖派翠克節，白宮承襲歐巴馬總統立下的傳統，噴水池變綠色。

紐約中央公園以東的遊行隊伍長達35條街，最短的則在阿肯色州度假城鎮熱泉(Hot Springs)，僅長98呎，號稱是「全球最短的聖派翠克節遊行隊伍」。

南部各州最盛大的聖派翠克節遊行，在喬治亞州沙瓦納登場，數千穿綠衣戴綠帽的慶祝民眾，擠滿人行道和櫸樹遮蔭的廣場。愛爾蘭移民1824年3月在沙瓦納遊行到教堂，聖派翠克節遊行歷200年而不衰，於今更盛大。

頭綁綠辮子，唇擦綠口紅的達德(Lindsey Dodd)幫親友擺好椅子，看著遊行隊伍走過，路旁小孩吹塑膠製的牛角，成年人舉起啤酒，向路過的鼓笛樂隊致敬，達德說15年來，她每年必看，「我就喜歡這熱鬧氣氛。沙瓦納之所以特別，就是每年都有聖派翠克節大遊行。」

有些風貌被愛爾蘭移民改變的城市，如芝加哥和波士頓，周末提早慶祝。芝加哥河15日被染成亮綠色，增添過節氣氛。波士頓和費城16日各自舉辦遊行歡慶活動。

白宮的聖派翠克節傳統 ，始自杜魯門總統；但水池染綠，則自歐巴馬任總統時開始。

聖派翠克節遊行的目的本來是紀念愛爾蘭的護國聖人，愛爾蘭裔移民在全球各地，尤其美國歧視少數民族嚴重時，趁此節日上街遊行，團結弱小反抗強權，漸成風氣，後演變為綠色裝扮奏樂遊行的傳統。

紐約遊行的規模屬全美最大之列，學校樂隊和傳統愛爾蘭風笛和鼓樂隊緩步在曼哈頓第五大道行進 ，籌備會副主委翰龍(Ryan Hanlon)看到市長亞當斯和天主教大主教杜蘭(Timothy Dolan)向歡慶民眾打招呼，便說「雖然下小雨，但我們愛爾蘭人會說，那就是液態的陽光！」

紐約的聖派翠克慶祝會源自1762年，比美國宣布獨立建國還早了14年，今年是第264年慶，綿延35條街長的遊行隊伍，到下午才看到盡頭。

慶祝聖派翠克節，白宮遵循傳統，噴水池變綠色。(美聯社)
慶祝聖派翠克節，白宮遵循傳統，噴水池變綠色。(美聯社)

移民 白宮 波士頓

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