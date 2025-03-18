哈佛擴大補助 家庭年收入低於20萬元免學費

哈佛大學擴大財務補助，從2025-26學年起，家庭收入20萬元以下的大學部學生免學費。(路透)

華爾街 日報17日報導，哈佛大學擴大財務補助，從2025-26學年起，家庭收入20萬元以下的大學部學生免學費，家庭年收入不到10萬元的學生學雜食宿費全免。家庭年收入20萬元以上者，根據家中上大學子女人數和債務多寡，仍可申領助學金。

哈佛說，新辦法實施後，全國86%家庭的子弟符合補助條件。

不少知名大學為了吸引中等收入家庭子弟，紛紛頒布獎助辦法，以擴大招生對象。家庭年收入不到六位數或稍高的學生，史丹福、普林斯頓、德州大學都不收學費。去年秋季，麻省理工學院 、賓州大學等紛紛宣布更優惠的入學條件，把免學費的門檻提高到年收入20萬元。

哈佛等菁英大學應對學生抗議以哈戰爭的做法，飽受批評，承受不小的民意與政治壓力；不少校友不再捐款給母校，也不再熱衷讓子女上自己的母校；有些雇主甚至望員工的常春藤 學歷而生畏。

儘管如此，要進名校，競爭仍十分激烈，例如，哈佛最新學年度的新生率取率不到4%。

入學顧問公司「常春藤連結」(Ivy Link)創辦人阮亞當(Adam Nguyen)說，更多人讀得起哈佛等校，會讓更多家庭的子弟，有機會攀登社會經濟地位的階梯，擴展他們過去不曾擁有的人脈。

他說，常春藤名校的畢業生，在接受優秀教育之餘，一輩子都有更佳人脈與品牌認定；不過，反猶示威引發部分校友與雇主不滿，影響學校聲譽。

今年秋季起，哈佛學生家庭年收入不到10萬者，不但免學費，還免食宿費，比目前的8.5萬元標準更寬。回家探親的旅費和冬季衣物裝備費，也可請領補助。年收入20萬元以下，除了免學費，也可請領生活費。

哈佛助學金處長考夫曼(Jake Kaufmann)說，年收入30萬仍可能申請學費減免，例如，家裡有兩位醫生年收入40萬，但要還當年醫學院學貸，儲蓄不足以負擔子女讀哈佛，仍可申請補助。

哈佛學費一年5萬6550元，包括食宿約8萬3000元。