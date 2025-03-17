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與女婿不同調 范斯岳母是大學教務長 在校推廣「多元化」政策

編譯陳韻涵／即時報導
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副總統范斯。(歐新社)
副總統范斯。(歐新社)

副總統范斯(JD Vance)自從就任以來，一直積極配合川普總統終結職場校園和政府機構的多元、平等和共融(Diversity, Equity, Inclusion hire，簡稱DEI)措施，但他的岳母卻是大學校園裡推廣DEI的健將。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，全美大學紛紛評估終止DEI政策之際，范斯的岳母、聖地牙哥加州大學(UC San Diego)第六學院教務長拉克希米‧切洛庫里(Lakshmi Chilukuri)陷入兩難。

切洛庫里幫助創建了一門從生物學與醫學觀點探究種族、民族和性別議題的試驗課程，她任職於該校生物科學多樣性委員會，且自豪地寫下第六學院對多樣性的承諾。

該校官網彰顯校方擴大多元化所做的努力，切洛庫里寫給新生的一封信強調，校方「堅定不移地信奉推動公平、包容和擁抱多樣性的原則」。

她在這封未標明日期的信中寫道，「隨著我們進入新學年，(新冠肺炎)疫情尚未平息，公平和系統性的種族主義、反非裔與反亞裔種族主義的問題未解，我們既面對機會，也承擔責任。」 

網路檔案館(Internet Archive)資料顯示，這封信2021年底首次公告，隔年經過微幅編修，之後便一直公告在第六學院的「關於」(About)資訊頁面。

隨著川普總統與副總統范斯宣誓就職，新政府主打對抗「覺醒文化」(wokeness)，多元化政策在學術界、政府和企業界的大幅縮減，凸顯川普政府早期的重大勝利。

對此，范斯發聲明表示，「我不喜歡多元化政策，我為聯邦政府在這方面的努力感到驕傲。不過，我愛我的丈母娘，如果她不認同我對多元化政策的看法，我想我將不得已做出99%美國人面對家人意見不合時所做的選擇，那便是放下。我會選擇聚焦她的善良，她是一位偉大的母親，以及我生命中最重要之人的和藹外婆的事實。」

范斯補充說道，「之所以會有這個故事，是因為哥倫比亞廣播公司認為，騷擾我岳母是攻擊川普總統的合理代價」。

切洛庫里未回覆哥倫比亞廣播公司的電郵徵詢，聖地牙哥加州大學發言人則不予置評。

范斯 川普 加州大學

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