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SpaceX天龍號抵太空站 2滯留太空人最快19日回家

編譯廖振堯／綜合報導
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「乘員十號」的四名組員(前排著深藍色飛行服)於16日抵達國際太空站換班，太空人威廉斯(後排右)和威爾莫(後排中)長達9個月的太空意外之旅終於將畫下句點。太空站出現11人同時入鏡的難得畫面。(歐新社)
「乘員十號」的四名組員(前排著深藍色飛行服)於16日抵達國際太空站換班，太空人威廉斯(後排右)和威爾莫(後排中)長達9個月的太空意外之旅終於將畫下句點。太空站出現11人同時入鏡的難得畫面。(歐新社)

太空總署(NASA)太空人威廉斯(Suni Williams)和威爾莫(Butch Wilmore)意外長達9個月的太空之旅終於將畫下句點，前往換班的4名太空人已於美東時間16日零時抵達國際太空站(ISS)，交接後兩人最快將在19日返回地球。

綜合媒體報導，威廉斯和威爾莫去年6月搭乘波音的星際飛機(Starliner)抵達ISS後，原定只待一周，然而因星際飛機出現諸多問題，NASA決定等太空探索科技公司(SpaceX)的天龍號(Crew Dragon)太空船接回。

NASA一直堅稱威廉斯和威爾莫這段時間從來不是受困或擱淺。兩人積極參與太空站的研究和維護工作，延長的太空生活也讓威廉斯得以打破女性太空漫步最長時間的紀錄，總共62小時6分鐘。

去年9月初俄羅斯太空局的聯合號(Soyuz)抵達ISS，同月29日載著NASA「乘員九號」(Crew-9)組員：美國太空人海格(Nick Hague)和俄國太空人戈布諾夫(Aleksandr Gorbunov)的天龍號也抵達ISS，這兩艘太空船自此一直停靠在ISS並可供緊急使用。

海格和戈布諾夫坐的「自由號」太空艙(Freedom capsule)預留的兩個空位便是威廉斯、威爾莫的回程位置，然而自由號需要大規模電池維修，導致延誤更加嚴重。現在自由號將載兩人和另兩名「乘員九號」太空人返回地球，預計降落於佛州海岸。

「乘員十號」(Crew-10)的四位組員，美國太空人麥克蓮(Anne McClain)、艾爾斯(Nichole Ayers)、日本太空人大西卓哉(Takuya Onishi)和俄國宇航員佩斯科夫(Kirill Peskov)14日升空，16日停靠ISS。

現在太空站上共有11位分別代表美國、俄羅斯和日本的太空人。當新人逐一飄進來時受到擁抱和握手歡迎，威爾莫敲響了太空船的鈴聲；威廉斯則告訴任務控制中心「這真是美好的一天，很高興看到我們的朋友到來。」

NASA表示「乘員十號」在任務期間將進行200多項科學實驗和技術展示。

太空人 NASA 俄羅斯

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