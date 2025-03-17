龍捲風肆虐南部中西部 36萬戶斷電 逾37人死亡

美國南方與中西部各州連日來出現異常氣候，密蘇里州一棟民宅被攏捲風夷為平地。(美聯社)

南方與中西部各州連日來出現異常氣候，加上暴風持續東移，各地災情頻傳，經濟損失慘重，目前至少有37人死亡以及36萬戶停電。

美聯社報導指出，根據氣象預報顯示，連日來重創南部和中西部致命強風正逐漸向東移動；同時北卡羅來納、喬治亞東部與佛羅里達北部仍處於龍捲風 警戒範圍並可能引發更多龍捲風。

國家氣象局(National Weather Service)氣象學家史內爾(Cody Snell)指出：「仍有可能出現惡劣天候，從俄亥俄河谷(Ohio Valley)上游到賓州西部、一直到中大西洋地區與東南部等地，這股冷鋒面仍然在全國持續發威，直到今晚稍後才會離開東岸。」

阿拉巴馬州 中部發生多起龍捲風，造成至少三人死亡，包括一名82歲老婦棲身的活動房屋被龍捲風摧毀；還有特洛伊(Troy)民眾活動中心也慘遭襲擊，所幸無人傷亡，管理部門表示：「整棟建築物被嚴重破壞，感謝上帝，15日晚上庇佑社區與活動中心200多名遊客。」

密蘇里州 發生多起龍捲風災情，累計造成至少12人死亡，重災區韋恩郡(Wayne County)災民亨德森(Dakota Henderson)幸運救出受困於瓦礫堆的親戚，不過他坦承：「昨晚情況非常糟，昨晚發生的事情與傷亡真的令人很不安。」

密西西比州也飽受龍捲風肆虐，州長李維茲(Tate Reeves)證實至少有六人死亡以及三人失蹤，卡溫頓郡(Covington County)神學院女學生拉德納(Traci Ladner)15日晚上開車回家途中，目睹路樹、電線桿與房屋慘遭龍捲風摧毀的驚人景象：「我嚇哭了、我雙腿發抖，真的非常可怕。」

至於奧克拉荷馬因強風助長野火災情擴大，州長史迪特(Kevin Stitt)證實已經發生130多起野火波及近300棟房屋受損或燒毀，還有至少兩人死亡；靜水市(Stillwater)消防隊長埃薩里(Terry Essary)直言：「當風速達到時速70哩，沒有人有足夠資源來滅火，這是一項艱困的挑戰。」

另外強風引發大範圍的沙塵暴，造成交通意外頻傳，堪薩斯州高速公路連環車禍50輛汽車相撞，造成8人死亡。