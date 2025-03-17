龍捲風肆虐南部中西部 36萬戶斷電 逾37人死亡
南方與中西部各州連日來出現異常氣候，加上暴風持續東移，各地災情頻傳，經濟損失慘重，目前至少有37人死亡以及36萬戶停電。
美聯社報導指出，根據氣象預報顯示，連日來重創南部和中西部致命強風正逐漸向東移動；同時北卡羅來納、喬治亞東部與佛羅里達北部仍處於龍捲風警戒範圍並可能引發更多龍捲風。
國家氣象局(National Weather Service)氣象學家史內爾(Cody Snell)指出：「仍有可能出現惡劣天候，從俄亥俄河谷(Ohio Valley)上游到賓州西部、一直到中大西洋地區與東南部等地，這股冷鋒面仍然在全國持續發威，直到今晚稍後才會離開東岸。」
阿拉巴馬州中部發生多起龍捲風，造成至少三人死亡，包括一名82歲老婦棲身的活動房屋被龍捲風摧毀；還有特洛伊(Troy)民眾活動中心也慘遭襲擊，所幸無人傷亡，管理部門表示：「整棟建築物被嚴重破壞，感謝上帝，15日晚上庇佑社區與活動中心200多名遊客。」
密蘇里州發生多起龍捲風災情，累計造成至少12人死亡，重災區韋恩郡(Wayne County)災民亨德森(Dakota Henderson)幸運救出受困於瓦礫堆的親戚，不過他坦承：「昨晚情況非常糟，昨晚發生的事情與傷亡真的令人很不安。」
密西西比州也飽受龍捲風肆虐，州長李維茲(Tate Reeves)證實至少有六人死亡以及三人失蹤，卡溫頓郡(Covington County)神學院女學生拉德納(Traci Ladner)15日晚上開車回家途中，目睹路樹、電線桿與房屋慘遭龍捲風摧毀的驚人景象：「我嚇哭了、我雙腿發抖，真的非常可怕。」
至於奧克拉荷馬因強風助長野火災情擴大，州長史迪特(Kevin Stitt)證實已經發生130多起野火波及近300棟房屋受損或燒毀，還有至少兩人死亡；靜水市(Stillwater)消防隊長埃薩里(Terry Essary)直言：「當風速達到時速70哩，沒有人有足夠資源來滅火，這是一項艱困的挑戰。」
另外強風引發大範圍的沙塵暴，造成交通意外頻傳，堪薩斯州高速公路連環車禍50輛汽車相撞，造成8人死亡。
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