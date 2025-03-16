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川普效應 美國今年法學院申請人數勁揚2成

編譯徐薏茹／綜合報導
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圖為喬治城大學。(美聯社)
圖為喬治城大學。(美聯社)

白領就業市場萎縮以及充滿爭議的政治氛圍，刺激對就讀法學院的興趣，今年秋季班全美各法學院入學申請競爭空前激烈。近200間法學院的申請人數比去年增加20.5%，喬治城大學(Georgetown University)法學院650個名額吸引1萬4000人申請；密西根大學(University of Michigan)的申請人數也達到該校166年來最高。

由於錄取門檻大幅提升，一些申請人鎖定十幾間學校以增加機會，法學院則以人數眾多的候補名單保持更開放的選擇。

今年申請人數激增的原因可能包括經濟因素、近期公眾對法律體系的關注，以及法學院入學考試(LSAT)的變化。

白領工作就業市場低迷，科技業等領域被解雇的員工難以找到全職工作，即使是頂尖學校的一些企業管理碩士也無法迅速就業。

許多人認為法律領域是穩定的就業環境，並且比其他行業更不容易受到人工智慧(AI)發展的影響，大部分律師事務所律師的起薪已經飆升至22萬5000元，儘管只有一小部分的畢業生獲得這樣的工作，但仍吸引大批人申請法學院。

熱門的法學院多依靠候補名單，以確保不會超額註冊，一些學校在候補名單列出等級及優先群體，申請人將其比喻為航空登機名單。

法學院申請人數通常在經濟衰退期間增加，如2008、2009年，或者在就業市場低迷期間增加，如2021年。

而選舉年通常更容易激發對法學院的興趣，這次隨著許多人關注與移民、多元政策相關的知名法律戰，一些人將這波申請潮歸因於第二次的「川普熱潮」(Trump bump)。

艾普斯坦(Joshua Epstein)原本打算先工作幾年再申請法學院，但在川普上任後他加快了申請進度，他目睹了他認為的政府越權，以及億萬富豪馬斯克(Elon Musk)在聯邦政府的裁員行動，「法律能阻止政府濫用權力並保護人民不失去權利和自由。」

許多法學院申請人將法律職業視為帶來變革、捍衛他們關注議題的方式，克雷頓大學(Creighton University)法學院院長費爾什(Joshua Fershée)說：「我們的申請者談論著如何做好事」，該校的申請人數增加25%。

根據法學院招生委員會(LSAC)的數據，目前已經有將近6萬3000名申請人，大部分的錄取名單將在5月出爐。

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