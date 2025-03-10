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金哈克曼妻染病身亡 漢他病毒是什麼？新墨州病例41%死亡

編譯俞仲慈／綜合報導
金哈克曼的妻子荒川(左)已被證實是感染漢他病毒而死亡。(美聯社)
金哈克曼的妻子荒川(左)已被證實是感染漢他病毒而死亡。(美聯社)

兩座奧斯卡獎得主、資深影星金哈克曼(Gene Hackman)與妻子貝琪．荒川(Betsy Arakawa)日前被發現雙雙死於新墨西哥州家中，經過法醫檢驗，證實荒川因為感染漢他病毒(hantavirus)而不幸驟逝。

有線電視新聞網(CNN)報導，聯邦疾病防治防中心(CDC)指出漢他病毒係因與囓齒動物的尿液、糞便與唾液接觸而感染，雖然不會人傳人，卻容易導致嚴重的肺部疾病。

CDC數據顯示，1993年至2022年間，全國累計通報834例漢他病毒肺部症候群，主要出現在西部各州，尤其新墨西哥州占比最高，約有41%患者最後不幸死亡。

范德堡大學醫學中心(Vanderbilt University Medical Center)傳染病專家沙夫納(William Schaffner)指出，Sin Nombre病毒是美國西南部最常見的漢他病毒，避免被傳染的最好方法就是不要接觸囓齒動物的巢穴：「如果進入充滿灰塵的環境清理時，很容易因為灰塵而吸入病毒。」

感染漢他病毒係因與囓齒動物的尿液、糞便與唾液接觸。(路透)
感染漢他病毒係因與囓齒動物的尿液、糞便與唾液接觸。(路透)

而且漢他病毒潛伏期可能長達兩個月，才會出現疲勞、發燒與肌肉疼痛等症狀，然後短短數日後，出現咳嗽與呼吸急促，甚至伴隨頭痛、頭暈與發冷、噁心、腹部疼痛等嚴重症狀。

由於漢他病毒肺部症候群會導致患者呼吸困難，可能需要靠插管來維持呼吸，最終有超過三分之一患者因為呼吸道衰竭而死亡。

由於漢他病毒肺部症候群症狀容易被誤認為流感，而錯失治癒機會，專家建議，發病前若接觸過囓齒動物，就醫時務必告知醫護人員。

新墨西哥醫學調查員辦公室(New Mexico Office of the Medical Investigator)首席調查員亞雷歐(Heather Jarrell)7日公開呼籲，漢他病毒肺部症候群潛伏期約三至六天，症狀會快速惡化導致肺臟周圍組織積水，不可輕忽大意：「如果不盡速治療，病患很快就在24至48小時內死亡。」

雖然目前沒有根治漢他病毒感染的有效療法，但只要充分休息、補充水分與氧氣等都有助於病患痊癒，沙夫納指出：「因為沒有特定治癒漢他病毒的萬靈丹，所以西南地區醫師清楚這類疾病症狀，會給予患者支持性治療。」

新墨西哥州 奧斯卡獎 CDC

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