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3友人莫名陳屍後院 屋主喊冤「不知情」仍被控提供毒品和過失殺人

記者張聲肇／綜合報導
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密蘇里州三名男子看完球賽轉播後，莫名其妙地陳屍友人家後院；屋主威利斯(左)和提供毒品的卡森(右)各被指控三項過失殺人罪和兩項散播毒品罪。(普拉特郡警長辦公室)
密蘇里州三名男子看完球賽轉播後，莫名其妙地陳屍友人家後院；屋主威利斯(左)和提供毒品的卡森(右)各被指控三項過失殺人罪和兩項散播毒品罪。(普拉特郡警長辦公室)

密蘇里州三名堪薩斯市酋長隊的球迷看完球賽後，莫名其妙地陳屍友人家後院，屋主卻稱毫不知情。經調查，警方6日對屋主等兩名嫌犯提出「提供毒品和過失殺人」的犯罪指控。

這起在社交媒體廣傳的命案起於2024年1月9日，36歲男子麥吉尼(Clayton McGeeney)的未婚妻遍尋他不著，最後發現他和兩名友人詹森(Ricky Johnson，38歲)及哈靈頓(David Harrington，37歲)居然死在威利斯(Jordan Willis)住家後院。威利斯和毒販卡森(Ivory Carson)各被指控三項過失殺人罪和兩項散播毒品罪。保釋金訂為10萬元。

目擊者說，1月7日，三人到威利斯家觀賞酋長隊對戰洛杉磯閃電隊(LA Chargers)的美式足球比賽，邊看球邊吸食古柯鹼。威利斯看朋友手頭拮据時，會向卡森購買毒品，然後主動提供給朋友吸食。

鑑識實驗室醫師說，三人死於芬太尼和古柯鹼毒性綜合發作。

威利斯的律師皮瑟諾(John Picerno)說，沒有證據足可證明，致三人於死地的毒品是由威利斯所購買，因為球賽當天，一堆朋友整天都在派對歡鬧。威利斯根本不知道這三人在他家後院；直到警察出現，才發現屍體。

律師說，「威利斯這一年非常、非常難過，丟了工作，失去了房子，也失去了朋友，民眾責怪他致朋友於死地，事實上根本不是這麼一回事。」

威利斯告訴警方，麥吉尼、哈靈頓和詹森在星期天球賽當天，可能從別的地方拿到芬太尼，他自己以為三人翌日凌晨4時就離開他家了。

案發當晚的氣溫最低溫只有33℉，在戶外嗨到不省人事時，有凍死之虞。

卡森承認，2021年1月1日之前，有販賣古柯鹼給詹森、威利斯、哈靈頓和麥吉尼。

三人離奇的死亡的消息，當時在TikTok等社媒盛傳了好幾個月。

密蘇里州 洛杉磯 TikTok

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