我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國會演說當下 指定倖存者是「他」 躲遠處安全看直播

上任6周顛覆數十年政策 川普國會演說5大要點一次看

3人確診水痘 賓州州大查出「源頭」 要求接觸者自我隔離

記者張聲肇／綜合報導
賓州州立大學主校區出現三人確診水痘的疫情，校方已查出疫情的「源頭」，要求曾和患者接觸的人自我隔離。(取自賓州州立大學網站)
賓州州立大學主校區出現三人確診水痘的疫情，校方已查出疫情的「源頭」，要求曾和患者接觸的人自我隔離。(取自賓州州立大學網站)

有4萬2000名學生的賓州州立大學主校區出現三人確診水痘(chickenpox)的疫情，校方已查出疫情的「源頭」，要求曾和患者接觸的人自我隔離。

三名患者都在「大學公園」(UniversityPark)校區，感染者是學生還是教職員，暫不明朗。

賓州州大呼籲2月17日至24日曾在米福林大廳(MifflinHall)以及2月20日下午1點到3點曾到湯瑪斯大樓的人注意是否有感染的症狀，若有的話最好自我隔離，視情況就醫。

校方指出，這次水痘病毒傳播的風險「很低」，不過曾在前述時間地點出現的師生、教職員，最好檢查一下自己的疫苗接種紀錄。

水痘一般來講，不會對患者構成重症，但對因免疫系統不佳、未打過疫苗的人及孕婦，可能致命。

水痘和麻疹都是疫苗可以防範的流行病，美國拒打疫苗的人越來越多，這些疾病再度爆發，有其道理。德州上月底就出現多年未見的麻疹死亡的案例。

賓州州大2015年某次校園舞會之前，也曾發布過類似的水痘疫情警報。

水痘很容易傳染，患者胸部、背部和臉部會出現發癢的紅斑和疱疹。水痘-帶狀疱疹病毒(varicella-zostervirus)具高度傳染力，可經由噴嚏或咳嗽的飛沫，在人與人之間散布，或經由接觸水痘的液體傳染，引發紅疹、水泡、發癢、發燒及疲倦等。可能併發嚴重的皮膚感染、疤痕、肺炎、腦炎或死亡，亦可能因病毒再活化，成為帶狀疱疹。

兒童最容易感染水痘，其他年紀也可能，成年人感染反而症狀較重，甚至致命。兒童染疫致命率為每10萬人有1.5人，成年人多達30人。

打兩劑Varivax水痘疫苗就可防範，保護率高達97%。醫生說，平常很健康的兒童感染水痘，通常不用治療，成年人若有併發症風險，醫生通常會開具抗病毒藥，以其減低症狀。

CDC提供電子顯微鏡下的水痘病毒照。(美聯社)
CDC提供電子顯微鏡下的水痘病毒照。(美聯社)
水痘疫苗。(美聯社)
水痘疫苗。(美聯社)

疫苗 疫情 賓州

上一則

墨西哥告美槍商求償百億 高院大法官可能阻止繼續訴訟

下一則

難得奇景…畢氏虎鯨群在西雅圖外海 罕見獵食海鳥

延伸閱讀

3人確診水痘 賓州州大要求隔離防擴散

3人確診水痘 賓州州大要求隔離防擴散
麻疹疫苗打不打 1957年是檢視點

麻疹疫苗打不打 1957年是檢視點
豎笛音樂家喉痛揪出口咽癌 中學共吹樂器染HPV恐是起源

豎笛音樂家喉痛揪出口咽癌 中學共吹樂器染HPV恐是起源
金恩縣出現麻疹病例1嬰兒確診 華州今年首宗

金恩縣出現麻疹病例1嬰兒確診 華州今年首宗

熱門新聞

一名搭乘中華航空（華航）班機，由紐約甘迺迪國際機場（JFK）入境的兒童確診麻疹病毒。美聯社

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

2025-03-03 11:04
原本只是要匯出280美元，卻誤將81兆美元匯到客戶帳戶；花旗銀行驚傳差點出大包，多虧機警的「第三名行員」發現並攔下匯款。(路透)

花旗280元打成「81兆元」匯給客戶 90分鐘後才發現

2025-02-28 02:30
聯邦調查人員破獲組織規模最龐大之一的人口走私集團。示意圖。（美聯社）

助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲

2025-03-03 11:51
波士頓市長吳弭。(歐新社資料照)

波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」

2025-03-02 13:40
好萊塢傳奇影星金哈克曼與妻子26日被發現在美國新墨西哥州自宅身亡。美聯社

時人雜誌：金哈克曼妻子遺體「手腳木乃伊化」

2025-02-28 10:44
北卡少女麥克納布（左側畫面中）在比賽中遭到一名跨性別選手的扣殺球直擊面部，導致腦震盪、腦出血、右側癱瘓和頸部永久損傷。（擷自YouTube@Independent Women's Forum）

遭跨性選手打成腦損傷 19歲少女成川普國會演講座上賓

2025-03-04 16:26

超人氣

更多 >
王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送

王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送
讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄
美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商

美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商
在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡

在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡
Target執行長：這類商品或自本周起漲價

Target執行長：這類商品或自本周起漲價