避開暴風雨 紐奧良狂歡節日出就登場民眾擠滿街道 穿骷髏裝、戴羊角帽吹奏遊行 200輛花車遊行順延至9日

各種奇裝異服打扮的人帶著樂器吹打遊行。(美聯社)

為了避開下午的暴風雨，紐奧良民眾4日一大早就擠滿戒備森嚴的法語區，吹奏遊行慶祝狂歡節(Mardi Gras，又稱油膩星期二)，歡度聖灰星期三(Ash Wednesday)前最後一場街頭化妝舞會。

太陽剛升起，穿著骷髏裝、戴羊角帽的狂歡節民眾就聚集在特狠姆(Treme)區，「北邊骷髏」和「骨頭幫」會員擊鼓歡唱，喚醒市民參與這場盛大活動。

41歲的卡連( Kendall Calyen)看著眼前延續了200年的傳統演出，讚嘆說狂歡節就是要這樣，此時此刻全國其他各地，沒有一個像這個城市如此興奮。

紐奧良警局督察柯派翠克(Anne Kirkpatrick)說，該市兩大社團Krewe of Zulu 和Krewe of Rex主辦的兩大遊行縮短了遊行路線，也沒有鼓樂隊伴奏助興，下午之前就提前結束，因為氣象預報會有暴風雨。

國家氣象局預報，下午會有最強風速每小時60哩的暴風雷陣雨，還特地針對遊行地區發布龍捲風 警報。

紐奧良市長侃楚爾(LaToya Cantrell)告訴美聯社，儘管氣候不佳，市府還是設法調整了遊行時間與地點，讓民眾保持油膩星期二傳統的歡樂氣氛。「我最喜歡的是，透過民眾參與，向全世界充分展示了根植在我們文化裡、這地地道道的紐奧良傳統。」

Krewe of Zulu的遊行行列裡，家家戶戶攜朋引伴，穿著傳統的紫金綠色服裝，浩浩蕩蕩前進，路旁民眾斜躺在涼椅上欣賞遊行隊伍，偶爾傳來陣陣烤肉香，以及嘻哈音樂。

遊行隊伍裡，40歲的史畢德(Jeremy Speed)從遊行花車上遞送手繪的椰子狀吉祥物給群眾。從小看狂歡節遊行長大的史畢德，雖然對遊行路線因氣候而縮短略感失望，仍說沒有取消，也值得感恩。