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3子被夫帶走15年無蹤 密州母心碎請求死亡宣告

編譯周芳苑／綜合報導
密西根州居民祖弗斯(下)的三個年幼兒子被丈夫帶走後15年仍無蹤影，請求法庭正式宣告三子死亡。她的丈夫斯凱爾頓(上)正在服刑，在監獄透過視訊出席聽證。(美聯社)
密西根州居民祖弗斯(下)的三個年幼兒子被丈夫帶走後15年仍無蹤影，請求法庭正式宣告三子死亡。她的丈夫斯凱爾頓(上)正在服刑，在監獄透過視訊出席聽證。(美聯社)

密西根州居民塔妮亞．祖弗斯(TanyaZuvers)的三個年幼兒子被丈夫帶走後，雖曾各處搜尋，時過近15年仍無蹤影，心碎之餘請求法庭正式宣告三子死亡；到今年11月，帶走孩子的父親將因未能將男孩歸還而服完15年刑期。

這三名孩子失蹤案的調查人員3日作證說，歷經近15年後，沒有跡象顯示他們還活著；威克斯(LarryWeeks)2010年曾任俄亥俄州邊境小鎮莫倫西(Morenci)警察局長，他說男孩父親斯凱爾頓(JohnSkelton)所提供的男孩行蹤陳述全部不實。威克斯確信三兄弟已去世。

威克斯是此案聽證會的第一名證人。三名失蹤男孩分別是安德魯、亞歷山大和坦納·斯凱爾頓(Andrew,AlexanderandTannerSkelton)，各9歲、7歲和5歲。

儘管身為人父的斯凱爾頓尚未被控殺害兒子，但警方顯然認為他應負責。今年11月之前，他將因未能將男孩歸還給孩子的母親祖弗斯而服完15年刑期，是整個事件唯一被定罪的指控。

53歲的父親斯凱爾頓3日透過視訊出庭，說人人都有律師，但他沒有，處於劣勢，說什麼都不會改變情況。

2010年秋天，祖弗斯尋求與斯凱爾頓離婚，感恩節那天三兄弟和父親在一起，原訂隔天回到祖弗斯身邊，但他們卻未出現。警方確定，斯凱爾頓的手機凌晨4時過後是在俄亥俄州，早上6時後返回密西根州。

密州小鎮莫倫西的溪畔有一塊失蹤三兄弟的紀念牌。(美聯社)
密州小鎮莫倫西的溪畔有一塊失蹤三兄弟的紀念牌。(美聯社)

事發當天斯凱爾頓因腳踝受傷住院，調查人員進入他家發現一片狼藉，二樓掛著一條繩索。聯邦調查局(FBI)人員伯拉斯(CoreyBurras)作證說，有一張留給祖弗斯的紙條上寫著「我知道妳會永遠恨我。」他認為這是被動承認殺害孩子。

三兄弟失蹤後，數百人隨即在密西根、俄州森林和水域搜尋，但一無所獲。祖弗斯表示，她希望拿到三個孩子的死亡證明，以便在他們的墓碑刻下正式的死亡日期，這對他們是一種尊重，也是某種形式的了結。

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