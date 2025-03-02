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CBS民調：77%認為收入趕不上通膨、近半覺得經濟變差

編譯廖振堯／即時報導
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大多數人仍然認為整體經濟不好。(美聯社)
大多數人仍然認為整體經濟不好。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)與民調機構YouGov最新調查顯示，絕大多數美國民眾認為他們的收入跟不上通膨速度，且普遍擔心存錢或購買額外物品的能力。大多數人仍然認為整體經濟不好，物價很大程度上影響了民眾的宏觀觀點，尤其是自身財務狀況本來就不佳的族群。

該調查於2月24至26日間向2340名美國成年人進行，具有全國代表性。62%認為過去幾周的物價上漲、33%認為不變。然而評估結果通常顯示出財務狀況的差異，這可能反映出美國經濟和通膨影響方面更廣泛的貧富分歧。

收入較高的民眾更可能說他們的財務狀況良好，並且對他們的儲蓄能力更有信心。年收入大於10萬的受訪者高達80%認為財務狀況良好，低於5萬的民眾只有32%認為良好。總體來說，50%人認為自身財務良好、42%認為不佳，大多數人還是覺得通膨過快：77%表示他們的收入成長速度趕不上通膨。

民眾期待未來一年的經濟前景也好壞參半，34%認為會繁榮或成長、22%認為保持穩定、21%認為減緩、23%認為進入蕭條。大多數人仍認為美國經濟狀況不佳，甚至比上個月更糟；自新冠疫情爆發以來，美國人每年對美國經濟的看法一直為負面。近期經濟來說，49%認為經濟正在變差、24%認為變好、27%認為差不多。

不管是食品、雜貨和住房，至少都有53%的人擔心如何支付這些費用，高達70%的人最擔心存不了錢或無法購買額外物品(非必要物品)。

民眾對就業市場的評價倒是好壞各半，皆為42%，大多數就業人士都認為自己的工作至少有一定的穩定性。

同時最近公布的其他經濟指標也不樂觀，包括失業救濟申請近期增加、消費者信心指數下降；標準普爾指數在二月底的幾個交易日出現下滑。

就業 疫情 儲蓄

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