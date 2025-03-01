金哈克曼疑17日亡 一氧化碳測試陰性 警：死因可疑

聖塔菲郡警方指出，26日被發現陳屍家中的影星金哈克曼(右)，可能17日就已身亡，因為他的心律調節器最後活動紀錄就是17日，至於他妻子貝琪·荒川(左)的死亡日期則仍未確定。(美聯社)

95歲好萊塢影星金哈克曼(Gene Hackman)與65歲妻子貝琪．荒川(Betsy Arakawa)被發現陳屍新墨西哥州 聖達菲(Santa Fe)家中，聖達菲警方28日說，金哈克曼夫婦體內一氧化碳檢測 均為陰性，現場並沒有瓦斯外洩或他殺跡象，占地廣大的房子裡並無異狀，死亡原因相當「可疑」(suspicious)。

聖塔菲郡警長孟多薩(Adan Mendoza)28日在記者會上說，金哈克曼夫妻26日被發現陳屍家裡，但這位男星可能17日就已身亡，因為心律調節器(pacemaker)記錄的最後活動就是17日。孟多薩說：「這是非常合理的推測，這是他生命的最後一天。」至於貝琪．荒川死亡日期則仍不清楚。

孟多薩說，金哈克曼夫妻遺體的一氧化碳中毒測試均為陰性，不過死亡原因是否為毒氣中毒，仍要由病理學家決定。他也說，金哈克曼夫妻跌倒死亡的機率並不高，因為兩人身上都沒有創傷。

調查人員認為金哈克曼夫妻死亡原因相當「可疑」，因為住家並沒有瓦斯外洩的明顯跡象，也沒有他殺跡象，房內並無任何異狀。讓調查人員感到不解的是，金哈克曼夫妻飼養的一隻德國牧羊犬同時死亡於狗籠裡，距離貝琪．荒川屍體僅10呎至15呎。

住家還有另外兩隻狗則沒事。

警方正在設法釐清金哈克曼夫妻生前最後幾天的生活作息，希望了解兩人是否在同一時間死亡。

孟多薩表示，毒品 檢測報告與解剖報告出爐後，將有助於警方進一步研判死亡原因，但毒品檢測報告可能耗時三個月以上。根據初步驗屍報告，兩名死者身上都沒有外傷，調查人員在貝琪．荒川遺體附近找到四處散落的處方藥品以及屋內其他藥物，均已送交新墨西哥州法醫調查員辦公室(Office of the Medical Investigator)。