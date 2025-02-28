川普顧問：艾普斯坦性交易名單公布後 絕對查到底

川普總統顧問艾莉娜‧哈巴表示，富豪艾普斯坦戀童性交易集團的名單一旦公布後，一定會任命檢察官進行調查。川普(右)也曾接受過艾普斯坦的接待，但他很早即要求艾普斯坦不可進海湖莊園。（美聯社）

川普 總統顧問艾莉娜‧哈巴(Alina Habba)表示，富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)戀童性交易集團的名單一旦公布後，一定會任命檢察官進行調查，以期將壞人繩之以法並還給受害人一個公道。

據每日郵報(DailyMail.com)報導，哈巴是在摩根(Piers Morgan )的節目上表示，出現在性交易名單上的客戶若是強姦犯與戀童癖的人，都必須受到追究。她並表示，這些「令人毛骨悚然」的文件還包括班機紀錄以及參與非法活動的客戶姓名資訊。當被問及政府是否會對這些人提出刑事指控時，哈巴表示，「絕對會。」她還說，「我認為我們若不這麼做就是瀆職。我們必須追究那些強姦犯的責任。在我看來必須讓他們接受審判。」

不過，「紐約郵報」報導指出，客戶名單並不在首批公開的資訊之中。這些檔案被整理成活頁夾，27日下午在白宮 內傳閱並標記為「第一階段」，代表後續還會有更多資料公布。根據一名看過檔案的人士表示，對於那些希望看到艾普斯坦與知名政治人物及商業領袖過從甚密的爆炸性新證據的人來說，可能會失望。

哈巴認為，「外界普遍對事後問責感到沮喪，我們只做了一半，沒有貫徹到底，但我非常相信邦迪與巴特爾會對這件事進行追究。」

哈巴表示，文件中的資訊揭露這起醜聞的嚴重程度「遠遠超出預期」，稍早邦迪在26日表示，她必須需要保護250名受害者的身分。

艾普斯坦在2019年8月去世後，外界許多人認為，受到他經營的性交易集團迫害的受害人將無法獲得正義，而且犯罪共謀人的身分也將被政府保密。不過，川普上個月發佈行政命令，要求司法部公布先前被列為機密的文件，其中便包括「艾普斯坦檔案」以及前總統甘迺迪(John F. Kennedy)與金恩牧師(Martin Luther King Jr.)遇刺的文件。