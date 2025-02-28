我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「火星曾宜居」 中國祝融號測出中低緯度曾有「古代海洋」

10年拐賣17童 余華英今被執行死刑

川普顧問：艾普斯坦性交易名單公布後 絕對查到底

編譯莊瑞萌／綜合報導
川普總統顧問艾莉娜‧哈巴表示，富豪艾普斯坦戀童性交易集團的名單一旦公布後，一定會任命檢察官進行調查。川普(右)也曾接受過艾普斯坦的接待，但他很早即要求艾普斯坦不可進海湖莊園。（美聯社）
川普總統顧問艾莉娜‧哈巴表示，富豪艾普斯坦戀童性交易集團的名單一旦公布後，一定會任命檢察官進行調查。川普(右)也曾接受過艾普斯坦的接待，但他很早即要求艾普斯坦不可進海湖莊園。（美聯社）

川普總統顧問艾莉娜‧哈巴(Alina Habba)表示，富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)戀童性交易集團的名單一旦公布後，一定會任命檢察官進行調查，以期將壞人繩之以法並還給受害人一個公道。

據每日郵報(DailyMail.com)報導，哈巴是在摩根(Piers Morgan )的節目上表示，出現在性交易名單上的客戶若是強姦犯與戀童癖的人，都必須受到追究。她並表示，這些「令人毛骨悚然」的文件還包括班機紀錄以及參與非法活動的客戶姓名資訊。當被問及政府是否會對這些人提出刑事指控時，哈巴表示，「絕對會。」她還說，「我認為我們若不這麼做就是瀆職。我們必須追究那些強姦犯的責任。在我看來必須讓他們接受審判。」

不過，「紐約郵報」報導指出，客戶名單並不在首批公開的資訊之中。這些檔案被整理成活頁夾，27日下午在白宮內傳閱並標記為「第一階段」，代表後續還會有更多資料公布。根據一名看過檔案的人士表示，對於那些希望看到艾普斯坦與知名政治人物及商業領袖過從甚密的爆炸性新證據的人來說，可能會失望。

哈巴認為，「外界普遍對事後問責感到沮喪，我們只做了一半，沒有貫徹到底，但我非常相信邦迪與巴特爾會對這件事進行追究。」

哈巴表示，文件中的資訊揭露這起醜聞的嚴重程度「遠遠超出預期」，稍早邦迪在26日表示，她必須需要保護250名受害者的身分。

艾普斯坦在2019年8月去世後，外界許多人認為，受到他經營的性交易集團迫害的受害人將無法獲得正義，而且犯罪共謀人的身分也將被政府保密。不過，川普上個月發佈行政命令，要求司法部公布先前被列為機密的文件，其中便包括「艾普斯坦檔案」以及前總統甘迺迪(John F. Kennedy)與金恩牧師(Martin Luther King Jr.)遇刺的文件。

艾普斯坦 川普 白宮

上一則

前商務部官員：一些大企業違反出口規定 將被罰巨款

下一則

金哈克曼妻子 曾是鋼琴家、商人 相伴走向生命終點

延伸閱讀

5前任防長聯名致函國會 要求調查川普大清洗軍方高層責任

5前任防長聯名致函國會 要求調查川普大清洗軍方高層責任
被問澤倫斯基是獨裁者嗎 川普：我這麼說？真不敢相信

被問澤倫斯基是獨裁者嗎 川普：我這麼說？真不敢相信
英查理國王破例邀他2度國事訪問 川普立刻秀來信

英查理國王破例邀他2度國事訪問 川普立刻秀來信
重磅快評╱川普拒絕承諾保衛台灣 賴政府很識相

重磅快評╱川普拒絕承諾保衛台灣 賴政府很識相

熱門新聞

聯合健保執行長遇刺案兇嫌孟喬內（Luigi Mangione）時髦的出庭穿搭在社群媒體上掀起熱烈討論。路透社

涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標

2025-02-24 15:20
網紅聖克萊爾自爆生下億萬富豪馬斯克的第13個孩子。(取自@ProudPatriot247在X的照片)

馬斯克鹹濕私訊「讓妳再懷孕」 網紅生子提告驗DNA

2025-02-22 23:46
司法部最近幾個月已對聯合健保集團(UnitedHealth Group)俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)給付制度展開民事詐騙調查。美聯社

WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付

2025-02-21 09:20
聯邦運輸部長達菲（Sean Duffy）近日在社群媒體上掀起熱議，卻不是因為政治，而是他的鞋子。美聯社

有史以來第一雙鞋？運輸部長怪異皮鞋爆紅

2025-02-21 13:20
早已人力吃緊的聯邦航空管理局，最近有132名試用期員工遭川普政府解雇，其中包括負責製作空中交通導航圖團隊部分人員。圖為華府杜勒斯機場塔台內的航管人員。(美聯社)

航管局裁員132人 被解雇員工震驚：我的職務對飛安很重要

2025-02-22 19:53
路易斯安納州是全美最危險的居住地點。Pexels

犯罪率高易生病 美國這5州最危險...前2名竟是鄰居

2025-02-21 15:54

超人氣

更多 >
白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權
傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁

傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁
哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地
川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑

川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑
川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%

川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%