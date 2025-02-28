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「跑腿」公司代購… 德州樂透中大獎疑雲多 州府調查

編譯潘勛／綜合報導
「德州樂透」本月開出頭彩8300萬元，以及2023年開出的9500萬元頭獎，都是透過跑腿公司代購，中獎機率異於尋常，引起州政府展開調查是否有投機舞弊情事。(美聯社)
「德州樂透」本月開出頭彩8300萬元，以及2023年開出的9500萬元頭獎，都是透過跑腿公司代購，中獎機率異於尋常，引起州政府展開調查是否有投機舞弊情事。(美聯社)

美聯社報導，美國規模最大的官方經營「德州樂透」(Texas Lottery)本月開出頭彩8300萬元，竟引起檢調單位懷疑背後有舞弊情事，展開調查。因為這張中獎彩票，以及2023年贏得9500萬元的另一張獎券，都是遠端買家透過專業的「跑腿」(Couriers)公司代購。

代購業者如何能打敗機率買得中大獎的彩券，是調查重點。德州官員表示，問題的核心在於博弈是否公平進行，開獎規定和流程是否遭到扭曲或投機取巧。

德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)26日宣布展開偵辦，州長艾伯特(Greg Abbott)本周更早也宣布要查。部分問題出在代遠端顧客購買彩券的「跑腿」公司。

跑腿公司在19州營運，代線上顧客購買、寄送樂透彩券。這麼做不受州方規定彩券要本人購買的法律限制；在德州不受法規監督，也無執照要求。對此，有些議員關切兒童及外州人藉此買到德州樂透。

那兩筆頭彩的贏家都沒公開出面領取，按德州州法，他們也無義務公開。

本月8300萬元頭獎是一名顧客2月17日在奧斯汀一家叫「Winners Corner」的跑腳公司所購買；該公司在六州設有據點。

2023年那次中獎，賭方包牌，買下幾乎一切可能數字組合。休士頓紀事報(Houston Chronicle)調查發現，賣出那張中獎彩券的彩券行，在抽獎前一天加買了12台樂透終端機，印出包牌彩券。

專家表示，可以用機器掃描QR碼，短時間解讀大量彩券。正常時節，QR碼是由德州樂透委員會的行動app直接產生。

德州五位樂透委員接下來在批評聲浪中辭職，委員會表示，接下來不允許彩券透過跑腿公司來買。

但「Jackpot.com」跑腿公司執行長普列齊奧索(Paul Prezioso)對州議員們表示，該公司並未從事大規模彩券採購，也不屬任何組織犯罪團夥，故此相信，對跑腿、代購產業設好法規，對德州是有淨利的事。

德州居民仍獲准使用代購服務，直到州方樂透委員會變更規則為止。法規預計4月變更。

德州 休士頓

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