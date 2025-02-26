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川普簽行政令 促醫療服務價格公開透明化

記者王若馨／綜合報導
川普總統25日簽署行政命令，推動他在首任期間最偏愛的衛生保健政策之一：醫療服務價格公開透明化。圖為一名顧客在加州沙加緬度一家藥房買藥。(美聯社)
川普總統25日簽署行政命令，推動他在首任期間最偏愛的衛生保健政策之一：醫療服務價格公開透明化。圖為一名顧客在加州沙加緬度一家藥房買藥。(美聯社)

紐約時報(New York Times)報導，川普總統25日簽署行政命令，再度推動他在首任期間最偏愛的衛生保健政策之一：醫療服務價格公開透明化。

川普在第一任總統任期時，常稱此一事項「比健康保險本身更重要」。

這項新的行政命令將指派衛生及公共服務部、財政部和勞工部考慮更有效的方法，幫助患者得知醫療價格。

醫療價格向來僅在醫生、醫院、製藥公司和保險公司之間私下協商，談判各方一直反對公開這些數字，稱保密是他們談判過程的關鍵。

川普在首任期間頒布了兩條重要規則，試圖加強醫療行業透明度；其中一條規則要求醫院公布向各種保險公司收取的服務價格，另一條規則要求保險公司公布與各種醫療服務提供者談判的價目表。

2021年這些規則正式生效後，許多醫院拒絕公開價格清單，有些醫院則試圖使讓這些價格資訊難以被找到。

華爾街日報(Wall Street Journal)2021年報導稱，一些醫院在其列出價格的網頁中嵌入代碼，使網路搜索引擎無法找到這些網頁。

美國不僅看病貴，藥價也十分昂貴。一款在其他國家售價折算僅數美元的普通藥膏，在美國竟賣到200多元，數十倍的價差，令人難以接受。

在美國，丙酸氯倍他索軟膏在各大藥房的價格都在200元左右，而在中國，同等劑量的藥膏換算後的價格不到5美元；在加拿大和澳洲，這款藥膏的價格也僅為10至20美元。

據紐約時報分析，美國藥價高居不下的原因包括：1．相比其他國家透過政府部門決定是否接受藥廠開出售價的模式，美國與藥廠的談判權，分散在數萬個不同健保方案中，削弱議價空間； 2．價格缺乏限制和監管；3．除藥廠外，醫生、醫療機構和眾多中間商都能從藥品價格中獲利；4．各國都會授予藥廠專利權，但都只是暫時的壟斷地位， 而美國藥廠可透過累積專利等策略，設法延長壟斷期。

保險 川普 紐約時報

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