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不想再害怕 一家五口3人無證 舉家離開30年美國家園

好市多在美增6店 加州2家下月開幕 屆時全球將破這個數

原為豪華酒店 紐約無證客接待中心將關閉

記者許君達／紐約報導
由於新抵達的無證客人數減少，紐約市計畫關閉位於曼哈頓中城的羅斯福酒店接待中心。圖為酒店內的主接待大廳，初來者被安排在此登記。(記者許君達／攝影)
由於新抵達的無證客人數減少，紐約市計畫關閉位於曼哈頓中城的羅斯福酒店接待中心。圖為酒店內的主接待大廳，初來者被安排在此登記。(記者許君達／攝影)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)24日宣布，將關閉位於曼哈頓中城的羅斯福酒店(Roosevelt Hotel)無證客接待中心，並將這個接待中心的服務功能和住客，陸續整合至市內其他人道安置機構。不過，亞當斯並未公布具體的時間表。

為應對無證客的抵達高峰，紐約市於2023年5月，在經營不善、已瀕臨倒閉的羅斯福酒店開設了庇護客抵達中心(Asylum Seeker Arrival Center)和人道應急救援中心(Humanitarian Emergency Response and Relief Center)，負責為新抵達的無證客提供登記、體檢、法律諮詢等服務，並統一為他們安排庇護所床位。

截至發稿前，在羅斯福酒店登記入住的人數超過了17萬，而在無證客進入的最高峰時，該中心曾每周接待超過4000人入住。而從去年下半年起，進入紐約的無證客人數出現顯著下降趨勢，平均每周的入住人數已減少至350人。

根據市府的統計，從2022年春季開始，紐約市人道庇護機構總計已為超過23萬2000名無證客提供了安置服務。同時，也有超過18萬8000名尋求庇護的無證客已經開始申請或順利拿到工作許可，進入社會自食其力。目前，住在安置機構內的人數已不足4萬5000人，而在2024年1月的最高峰時段，紐約市曾同時為6萬9000人提供安置服務。

市府表示，羅斯福酒店的兩個服務機構在近兩年，完成了超過87萬3000次移民專案會議，幫助無證客完成了超過9萬8000份工作許可、臨時保護身分或庇護申請案件，還幫助希望離開紐約的無證客購買了超過5萬3200張車票。隨著服務需求的減少，紐約市最新的2026財年預算案中，用於無證客人道幫扶的開支比兩年前節省了超過52億元。

亞當斯沒有透露關閉羅斯福酒店接待中心的具體時間，但他表示，市府計畫在一年內再關閉53處安置機構並撤除所有用於安置單身人員的帳篷城。從2024年12月起，紐約市便已開始逐步關閉部分庇護所。

羅斯福酒店位於曼哈頓東45街，1924年開業，擁有18層樓、超過1000個房間。酒店現為巴基斯坦國際航空公司所有，但在2020年就已因疫情而停業。根據公開的合同內容，紐約市府同意以每間客房每晚202元的價格長期租賃該酒店，用於無證客安置。

圖為酒店內正在辦理登記的無證客。(記者許君達／攝影)
圖為酒店內正在辦理登記的無證客。(記者許君達／攝影)
圖為被改造為排隊等待場所的酒店大堂。(記者許君達／攝影)
圖為被改造為排隊等待場所的酒店大堂。(記者許君達／攝影)

無證客 紐約市 庇護

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