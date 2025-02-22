我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普解凍53億元援外經費 包括8.7億元對台軍援

控烏克蘭挑起戰端遭轟 川普改口認俄侵烏：我5月沒要訪俄

郵政總局若歸聯邦商務部管轄 郵政總局理事會反對 準備上告

記者顏伶如／綜合報導
川普總統打算將獨立運作已250年的美國郵政總局納入聯邦政府系統、解散郵政總局理事會，由商務部管轄。(路透)
川普總統打算將獨立運作已250年的美國郵政總局納入聯邦政府系統、解散郵政總局理事會，由商務部管轄。(路透)

華盛頓郵報21日獨家報導，獨立運作的美國郵政總局(U.S. Postal Service，USPS)已有250年歷史，川普總統如今打算納入聯邦政府系統、解散郵政總局理事會，總額數兆元的電子商務交易恐將面臨衝擊。

消息人士說，川普本周將發布行政命令宣布開除郵政總局理事會(governing board)成員，並將郵政總局納入商務部，由商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)管轄。

不過，郵政總局理事會已經做好準備，將力抗川普行政命令。郵政總局理事會20日晚間召開緊急會議，決定聘請外部律師，一旦白宮發布解散理事會、企圖更改郵局獨立角色的行政命令，便向法院提告。

郵政總局理事會成員包括兩黨人士，總統提名之後必須通過聯邦參院通過任命。

知情人士說，兩名郵政總局理事會成員並未參加緊急會議：前任川普政府官員肯恩(Derek Kan)、共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)前任主席鄧肯(Mike Duncan)。

郵政專家說，把郵局納入商務部恐觸犯聯邦法律。

報導指出，盧特尼克曾向川普建議郵局改為私營化，川普政權交接小組為了撤換郵政總局局長(Postmaster General)德喬伊(Louis DeJoy)，曾對幾名人選展開背景調查。

德喬伊出身物流產業，曾經任職共和黨募款部門，川普第一任執政期間於2020年出任郵政局長。德喬伊本周稍早已宣布考慮辭職。

專門研究美國郵政總局的聖母大學(University of Notre Dame)門多薩商學院(Mendoza College of Business)學者歐魯克(James O'Rourke)說，郵局前景引發的焦慮不只波及75萬名郵局員工而已，「重點在於郵局不屬於總統或白宮，屬於美國全體人民」。

美國郵政 川普 商務部

上一則

刺殺作家魯西迪未遂 新州男面臨25年徒刑 兇手出庭喊解放巴勒斯坦

下一則

WSJ：聯合健保涉詐紅藍卡 司法部展開民事調查

延伸閱讀

保持美國AI領先地位 川普：雙倍擴大美國電力供應

保持美國AI領先地位 川普：雙倍擴大美國電力供應
再批澤倫斯基「沒底牌」川普：我觀察他很多年 受夠了

再批澤倫斯基「沒底牌」川普：我觀察他很多年 受夠了
紐約郵報也看不下去 告訴川普10真相：普亭才是獨裁者

紐約郵報也看不下去 告訴川普10真相：普亭才是獨裁者
顛覆對烏決策…若習近平要支持和平統一 川普可能反應曝光

顛覆對烏決策…若習近平要支持和平統一 川普可能反應曝光

熱門新聞

（取自微博/CCTV國際時訊）

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

2025-02-17 20:15
科勒爾蓋布爾斯市警局和聯邦移民當局1月28日逮捕了當月第二批從巴哈馬坐船偷渡的中國移民。(美聯社)

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

2025-02-19 15:13
比爾蓋茲近期受訪時，分享他對人類社會面臨危機不斷演變的觀點，若他重返年輕的時候，他擔憂的不會只有原子彈而已。美聯社

比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事

2025-02-19 11:25
乘客寇科夫分享獲救影片，左圖可見座位顛倒，人員腳踩天花板被扶出機艙；右圖為機組人員攙扶乘客下機。(取材自X平台@NewJerseyExit63)

擦出火龍、乘客倒掛、瀰漫煤油味…達美航空翻覆畫面曝光

2025-02-17 21:50
一段新披露的影像拍到達美航空在加拿大機場翻覆的整個過程。(擷自X@ air plus news)

達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光

2025-02-18 12:48
警方發現屋內雜亂骯髒，垃圾堆積，遍布糞便，浴缸及廁所裡滿是排泄物。(取自奧克蘭郡警局)

1周送1次食物 密西根媽把3子女扔家中自生自滅5年

2025-02-17 19:36

超人氣

更多 >
好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...
冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種
買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用
WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付

WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付
旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財

旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財