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蘋果推廉價手機強化版iPhone 16e Siri更聰明 起價600元

記者胡玉立／綜合報導
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蘋果公司19日發表一款納入人工智慧(AI)技術的強化版本—iPhone 16e，藉此擴大其手機用戶群。這款起價600元的最新型手機28日將在商店上市，21日開始接受預訂。(歐新社)
蘋果公司19日發表一款納入人工智慧(AI)技術的強化版本—iPhone 16e，藉此擴大其手機用戶群。這款起價600元的最新型手機28日將在商店上市，21日開始接受預訂。(歐新社)

蘋果公司19日針對旗下最廉價手機iPhone SE機型，發表了一款略為昂貴、但納入人工智慧(AI)技術的強化版本—iPhone 16e，藉此擴大其手機用戶群。這款起價600元的最新型手機28日將在商店上市，21日開始接受預訂。

iPhone SE機型上次推出最新版是2022年，這次推出iPhone SE第四代--iPhone 16e，起價600元，比上一代iPhone SE價格430元，高出40%；但和蘋果去年9月發表、起價800元的高價高階機型iPhone 16系列相比，仍便宜不少。

iPhone 16e和iPhone 16系列一樣配備了功能強大的電腦晶片，可處理一系列AI功能，包括可自動總結文字、音訊並創建即時表情符號，虛擬助理Siri也變得更聰明，還將配備更強大的電池和攝影機。

蘋果副總裁卓蘭絲(Kaiann Drance)表示：「iPhone 16e將完善我們的產品線，成為更強大實惠的選擇，讓更多人享受iPhone體驗。」iPhone手機營收，占蘋果公司總收入一半以上。

弗雷斯特研究公司(Forrester Research)分析師查特吉(Dipanjan Chatterjee)表示，蘋果公司力求平衡，推出價格較實惠的iPhone，試圖吸引更多人購買其產品，同時也希望透過銷售高價產品來實現利潤最大化；他說：「在奢侈品組合內納入低階產品的問題在於：你希望它夠好，卻又不能太好，不能讓它吞掉了高端產品的占比。」

iPhone 16e除了首次可以處理AI之外，外觀也與之前的SE機型不同。它擁有6.1吋顯示螢幕，比SE型號的4.7吋螢幕大；也不再像SE那樣具有主螢幕按鈕。新款iPhone 16e將像價格更高的手機型號那樣，採用臉部辨識選項來解鎖裝置。

由於蘋果迄今尚未能透過免費軟體更新，在世界各地廣泛提供iPhone人工智慧Apple Intelligence，其手機銷量比2023年水平略為下降；蘋果在中國市場也因此逐漸失去優勢。但蘋果最近與中國阿里巴巴公司達成AI合作夥伴關係，可能為其今春在中國推出具AI技術的iPhone鋪路。

iPhone iPhone 16 AI

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