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在沃爾瑪偷東西 密西根法官新奇懲罰：停車場免費洗車

記者張聲肇／綜合報導
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密西根大布朗鎮沃爾瑪超市前的停車場。當地一名法官12日判處48日最近在沃爾瑪順手牽羊的竊賊到這裡免費為民眾洗車，代替坐牢。(取自Google街景)
密西根大布朗鎮沃爾瑪超市前的停車場。當地一名法官12日判處48日最近在沃爾瑪順手牽羊的竊賊到這裡免費為民眾洗車，代替坐牢。(取自Google街景)

沃爾瑪超市順手牽羊該當何罪？密西根州堅尼斯(Genesee)郡地區法院法官克羅迪爾(Jeffrey Clothier)12日祭出一招新奇的處罰：到超市停車場無酬為一般大眾洗車四個周末。

克羅迪爾一口氣判決48名過去幾個月曾在大布朗鎮(Grand Blanc)沃爾瑪超市偷過東西的被告，勞動服務四個周末，在3月和4月到超市外頭的停車場，免費替民眾洗車。

若天氣狀況許可，日期暫定為3月最後一個周末和4月頭三個周末，確切起訖時間，等實施日接近時，另行公告。

建尼西郡警局屆時會把這些小偷從監獄載到沃爾瑪超市停車場，克羅迪爾說這四個周末，他都會到場督察罰則實施的情況。

密西根州堅尼斯郡地區法院法官克羅迪爾。(取自臉書)
密西根州堅尼斯郡地區法院法官克羅迪爾。(取自臉書)

克羅迪爾法官說，「我想到在沃爾瑪超市洗車的點子。今天出庭的每一位被告，都要社區服務一下，做洗車的義務勞動，如此一來，到沃爾瑪購物有老實付帳的人，都能享受一次免費洗車，提供服務的，則是自認為到那兒去買東西可順手牽羊是好點子的人。」

大布朗鎮鎮長班內特(Scott Bennett)說，每名被判偷竊輕罪成立的被告，都得向法院繳納與偷得商品等價的罰款。「這樣做的用意是正告鎮民，我們的警察和法院都不會容忍本鎮一再有人到店裡偷東西。」

被定罪的小偷可以在坐牢和公開免費洗車勞動二者之間，擇一服從。屆時，該鎮位於南沙吉諾路(S. Saginaw Road)6170號的沃爾瑪超市停車場，可能會湧現一批好奇民眾與媒體記者。

沃爾瑪 監獄 密西根州

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