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首批119亞洲無證客 巴拿馬轉機遣返本國

編譯盧炯燊／綜合報導
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一架美軍運輸機12日首次將119名分別來自阿富汗、中國、巴基斯坦及烏茲別克等亞洲國家的非法移民運送到巴拿馬，意味著川普政府加快行動，驅逐那些難以遣返原籍國家的無證客。(歐新社)
一架美軍運輸機12日首次將119名分別來自阿富汗、中國、巴基斯坦及烏茲別克等亞洲國家的非法移民運送到巴拿馬，意味著川普政府加快行動，驅逐那些難以遣返原籍國家的無證客。(歐新社)

一架美軍運輸機12日首次將百餘名來自亞洲多國的非法移民運送到巴拿馬，意味著川普政府加快行動，驅逐那些難以遣返原籍國家的無證客。據悉，近期還將有兩批共360名非法移民被空運至巴拿馬。

首批被運送到巴拿馬的共有119人，分別來自阿富汗、中國、巴基斯坦及烏茲別克。

巴拿馬總統穆里諾(Jose Raul Mulino)13日在記者會證實，一架載有119名「多國非法移民」的美國軍機於12日抵達巴拿馬城機場。巴拿馬會作為這些被遣返非法移民的「中轉地」。

他表示，這些非法移民將會轉移該國東部與哥倫比亞接壤的達連(Darién)地區，入住當地庇護所等候遣返原籍國，整個過程由國際移民組織(International Organization for Migration)負責。

穆里諾指出會盡快遣返這些非法移民，乘坐由美國出資的民航班機返回原籍國。他聲稱這是巴拿馬在解決非法移民問題上的另一個貢獻。

他在回答記者提問時透露，預計稍後還會有兩架次美軍飛機，將共約360名被驅逐的非法移民運送到巴拿馬。他並未說明具體時間，只表示有關安排將完全由美國付費。

「國際移民組織」也發聲明表示，因應巴拿馬當局的請求，該組織已向最近抵達的非法移民提供支援；又說會與當地官員合作協助這些人，包括「支持他們返回原籍國或尋求安全的替代方案」。

這次利用巴拿巴作為驅逐非法移民的「中轉地」，說明了川普政府在驅逐行動裡開闢新途徑，也顯示有拉美國家屈服於美國巨大壓力下願意提供協助。

除巴拿馬外，川普政府亦已收到薩爾瓦多及瓜地馬拉承諾，接受其他國籍的非法移民。

然而這些方式也引發不少疑問，這些非法移民被轉移到陌生語言和文化的國家時，最終會發生甚麼情況？或會陷入更危險境地。

有批評人士指出，薩爾瓦多在拘留過程中存在嚴重侵犯人權行為，瓜地馬拉則是全球暴力犯罪率最高的國家之一。

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