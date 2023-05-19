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傳統小店受開發案威脅…西雅圖、費城2華埠「亟需保護」

記者張聲肇／綜合報導
全國歷史保存信託組織公布今年全美11個最須保護的歷史古蹟，費城華埠是其中之一。(美聯社)
全國歷史保存信託組織公布今年全美11個最須保護的歷史古蹟，費城華埠是其中之一。(美聯社)

全國歷史保存信託組織(National Trust for Historic Preservation)公布今年全美11個最須保護的歷史古蹟，西雅圖和費城華埠列名其中，在費城華埠經營餐廳的林旭(Xu Lin譯音)擔心，大型開發計畫會將傳統小店趕盡殺絕。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，這兩大「歷史古城」向來是亞裔移民的落腳點，如今受到都會轉運中心、大型體育館場和房地產等開發計畫威脅，淪為「瀕臨滅絕」、亟需保護的社區。

林旭說，像他那樣的小商家，生意一定受到鄰近地區球場開發計畫的威脅，「有球隊當主場的體育場館，有自己的餐廳、酒吧，不可能為華埠帶來新的生意。」

30年來，歷史保存信託組織總共臚列了350個歷史古蹟集中地「存亡受到威脅」，今年選出「全美國最受威脅」的11處，都是｢對少數族裔特別重要」的生存場域。

費城的華埠19世紀亞裔移民開始抵達時，在接壤高樓大廈的地區陸續擴展，今天仍有3000多華裔居住其中。這些華裔在新冠病疫和經濟衰退雙重危機之中，還得抵抗各路開發商的誘惑與脅迫。

其中對他們威脅最大的是緊鄰華埠的費城76人(Philadelphia 76ers)籃球場開發計畫。林旭的餐廳就在數條街外，他說，「他們宣布這巨大的開發計畫前，根本不和華埠住戶商量，令人感覺在羞辱整個社區。」

「每隔幾年，就有人想把大型開發計畫倒在我們頭上，威脅我們的生存，我們已經煩不勝煩。」

費城76人隊發言人麥肯迪(Molly McEndy)避談社區反彈事，但說業主計畫投資最多5000萬元，幫助費城各少數族裔社區保存其特色。

西雅圖的華埠也面臨類似的生存威脅。「中國城-國際區」大飯店、大企業和交通轉運站開發計畫從華埠南北兩端包抄，帶動房價飆漲，本地人難以保住自家住宅和店面，遑論新購。

該市捷運局公關康寧翰( Rachelle Cunningham)說，轉運站的擴建計畫會融入社區的回饋意見，「有關新站建設的細節，還沒最後決定。」

華埠 費城 亞裔

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