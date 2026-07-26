川普批反美主義 簽令要史密森尼史博館設告示：展出資訊不準確

川普簽行政令，要求史密森尼國家歷史博物館設置告示牌，警告參觀者「展出資訊不實」。圖為華府國家大草坪旁的史密森尼博物館。(美聯社)

川普 總統24日下達行政命令，指示聯邦官員在史密森尼學會國家歷史博物館(Smithsonian's National Museum of American History)外張貼告示，警告參觀者注意館內展出的美國歷史是「不準確資訊」。這項行政命令顯示川普推動迄今已逾一年的改革史密森尼博物館行動，明顯升級。

川普的命令引用了白宮 7月4日發布長達162頁的報告；這份題為「拯救美國故事」(Saving America's Story)的文件指責國家歷史博物館領導層「極端政治激進」，試圖抹殺美國歷史；報告指博物館「採用一種意識形態框架，不再將美國歷史視為需要傳授或頌揚的共同國家遺產，而是將其視為分裂、打擊和瓦解公民士氣的政治工具。」

川普命令提到該報告寫道，「史密森尼學會領導層將美國歷史當成『主要工具』，用來推動社會正義理念與社會激進轉型。」報告建議歷史博物館在每個入口張貼告示，內容為：「警告：本館展品係由不希望你愛國的人準備」。

川普指示聯邦官員在通往國家歷史博物館、由國家公園管理局維護的人行道和步道上，設置臨時告示；除了告知參觀者7月4日發布的報告結果，指明博物館展品應「根據報告結果進行修改」，同時引導民眾前往其他「可獲取有關美國歷史準確資訊」的地點和資源。

川普還提到他去年3月簽署行政命令，針對史密森尼學會旗下眾多博物館，啟動全面內容審查。

白宮報告明白譴責史密森尼學會帶有「幾乎不加掩飾的反美主義」，並將大部分責任歸咎於歷史博物館館長暨歷史學家哈蒂格(Anthea Hartig)。眾院21日及22日已分別舉行聽證會，眾院共和黨人對哈蒂格激烈質詢，指責她「以左翼進步主義視角」講述美國歷史。

但哈蒂格駁斥該報告結論，強調史密森尼學會是無黨派機構，邀請議員們參觀博物館。她指出，「我相信你們看到的，不會是一個忘記自己國家的機構；而是一個足夠熱愛這個國家、因而願意完整講述我們歷史全貌的機構。」

21日國會舉行首場聽證會前，眾院行政委員會(House Administration Committee)民主黨議員反駁白宮報告，指川普政府斷章取義、歪曲事實，錯誤描述該機構的控制權。

眾院小組委員會首席民主黨議員史坦斯伯里(Melanie Stansbury)宣布，她將提出「史密森尼誠信與歷史獨立法案」，禁止聯邦官員干預史密森尼學會的歷史詮釋。她說：「史密森尼學會不屬於總統，也不屬於任何政黨，它屬於美國人民。」由於共和黨控制參眾兩院和白宮，該法案在本屆國會通過的可能性微乎其微。

川普簽行政令，要求史密森尼國家歷史博物館設置告示牌，警告參觀者「展出資訊不實」。圖為史密森尼博物館日前展出的「建國250周年特展」。(美聯社)