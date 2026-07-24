范斯小兒子曝光 首度公開一家六口合照

副總統范斯公開一家六口合照。（取材自第二夫人X@SLOTUS）

副總統范斯 (JD Vance)24日公開一家六口合照，其中包括他們上周日宣布剛出生的小兒子亞力克．尼爾．范斯(Alec Neel Vance)。

CNN報導，亞力克成為哥哥艾萬(Ewan)、維韋克(Vivek)與姊姊米拉貝爾(Mirabel)的弟弟。

范斯發文表示，「烏莎(Usha Vance，范斯夫人)和寶寶都很健康平安，孩子們見到小弟弟也高興極了」，他並向沃爾特．里德國家軍事醫療中心(Walter Reed National Military Medical Center)以及白宮 醫療團隊的醫生與工作人員致謝。

副總統范斯公開剛出生的小兒子照片。（取材自第二夫人X@SLOTUS）

亞力克的誕生，創下了150多年來首次有第二夫人在任內分娩的紀錄。

報導指，隨著一家六口展開新生活，范斯夫婦將花更多時間留在維吉尼亞州 北部的鄉間。他們在富豪雲集的米德爾堡（Middleburg）租下了某處豪宅莊園的一部分。

副總統范斯公開一家六口合照。（取材自第二夫人X@SLOTUS）

據知情人士透露，租下該處物業是為了讓范斯的孩子們能遠離華府的注目，享受更多常態的生活。預計范斯偶爾會去那裡居住，不過他們一家人仍會維持在海軍天文台（Naval Observatory）的官邸生活。

上一位在任內生下孩子的第二夫人要追溯到1870年，當時的副總統科爾法克斯(Schuyler Colfax Jr.)與妻子艾倫(Ellen)迎來了科爾法克斯三世(Schuyler Colfax III)，他長大後成為了印第安納州南班德市(South Bend)的市長。