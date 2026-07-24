范斯小兒子曝光 首度公開一家六口合照
副總統范斯(JD Vance)24日公開一家六口合照，其中包括他們上周日宣布剛出生的小兒子亞力克．尼爾．范斯(Alec Neel Vance)。
CNN報導，亞力克成為哥哥艾萬(Ewan)、維韋克(Vivek)與姊姊米拉貝爾(Mirabel)的弟弟。
范斯發文表示，「烏莎(Usha Vance，范斯夫人)和寶寶都很健康平安，孩子們見到小弟弟也高興極了」，他並向沃爾特．里德國家軍事醫療中心(Walter Reed National Military Medical Center)以及白宮醫療團隊的醫生與工作人員致謝。
亞力克的誕生，創下了150多年來首次有第二夫人在任內分娩的紀錄。
報導指，隨著一家六口展開新生活，范斯夫婦將花更多時間留在維吉尼亞州北部的鄉間。他們在富豪雲集的米德爾堡（Middleburg）租下了某處豪宅莊園的一部分。
據知情人士透露，租下該處物業是為了讓范斯的孩子們能遠離華府的注目，享受更多常態的生活。預計范斯偶爾會去那裡居住，不過他們一家人仍會維持在海軍天文台（Naval Observatory）的官邸生活。
上一位在任內生下孩子的第二夫人要追溯到1870年，當時的副總統科爾法克斯(Schuyler Colfax Jr.)與妻子艾倫(Ellen)迎來了科爾法克斯三世(Schuyler Colfax III)，他長大後成為了印第安納州南班德市(South Bend)的市長。
他首度公開一家6口合照，並曝光上周日剛出生的小兒子亞力克．尼爾．范斯，讓外界看到這位新成員正式加入家庭。 范斯表示，烏莎和寶寶都很健康平安，3名孩子也非常高興見到小弟弟；他同時感謝沃爾特．里德醫療中心與白宮醫療團隊。 知情人士指出，租下該處物業是為了讓孩子們遠離華府注目，過更正常的生活；范斯偶爾會住那裡，但一家仍保留官邸生活。
精華 FAQ
他首度公開一家6口合照，並曝光上周日剛出生的小兒子亞力克．尼爾．范斯，讓外界看到這位新成員正式加入家庭。
范斯表示，烏莎和寶寶都很健康平安，3名孩子也非常高興見到小弟弟；他同時感謝沃爾特．里德醫療中心與白宮醫療團隊。
知情人士指出，租下該處物業是為了讓孩子們遠離華府注目，過更正常的生活；范斯偶爾會住那裡，但一家仍保留官邸生活。
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